Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming del partido

Boca Juniors vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará meterse entre los cuatro mejores del fútbol argentino y extender su extraordinaria racha de cinco victorias consecutivas cuando reciba a Argentinos Juniors este domingo en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo de Claudio Úbeda llega en un gran momento futbolístico tras eliminar a Talleres de Córdoba con una contundente victoria por 2-0, mientras que el Bicho viene de mostrar un gran nivel al derrotar 2-0 a Vélez en Liniers, con un doblete de Hernán López Muñoz que selló su pase a esta instancia.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Argentinos Juniors, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Argentinos Juniors?

El partido entre Boca y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 30 de noviembre de 2025, a partir de las 18:30 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Fernando Echenique. El streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play, TNT GO y Cablevisión Flow.

El "Xeneize" llega a este compromiso de cuartos de final en un momento excepcional, tras acumular cinco victorias consecutivas en el torneo local. El equipo de Úbeda viene de superar a Talleres por 2-0 en La Bombonera en los octavos de final, demostrando solidez defensiva y contundencia ofensiva. El Sifón ha encontrado un esquema que le está dando excelentes resultados, con un mediocampo sólido comandado por Leandro Paredes y Milton Delgado, y una dupla de ataque efectiva con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Las buenas noticias para Úbeda se multiplican de cara a este partido. Alan Velasco regresó a los entrenamientos y ya está haciendo fútbol tras recuperarse de su lesión, por lo que incluso podría tener minutos en el partido de ser necesario. Lo mismo ocurre con Edinson Cavani, quien parece haber dejado atrás definitivamente su lesión y entrenó toda la semana con normalidad, quedando como alternativa de jerarquía desde el banco de suplentes.

Este domingo se abre una nueva fase del Torneo Clausura con los cuartos de final. La acción comenzará el sábado con el choque entre Central Córdoba y Estudiantes en Santiago del Estero, pero el partido que se lleva todos los flashes es el que protagonizarán Boca y Argentinos en La Bombonera. El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Racing y Tigre, acercándose así a la posibilidad de consagrarse campeón del certamen.

Por su parte, Argentinos Juniors llega a La Bombonera después de derrotar con autoridad a Vélez por 2-0 en octavos de final, en condición de visitante. El equipo de Nicolás Diez mostró un gran fútbol en el Estadio José Amalfitani, y con un doblete de Hernán López Muñoz se metió en la siguiente ronda. El Bicho demostró buen juego colectivo y efectividad en ataque, características que intentará replicar en el difícil escenario de La Bombonera.

El conjunto de La Paternal llega a esta instancia ya clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, pero si obtiene el título del Torneo Clausura accederá directamente a la fase de grupos del certamen continental, un objetivo que motiva enormemente al plantel. Esta posibilidad de mejorar su plaza internacional le agrega un condimento especial al compromiso ante Boca, convirtiendo el partido en algo más que una simple eliminación directa.

Será el tercer partido de la temporada que protagonizan estos equipos, que compartieron la Zona A de la Copa de la Liga durante 2025. Increíblemente, los dos enfrentamientos anteriores terminaron 0-0, por lo que este choque de cuartos de final promete romper finalmente la paridad entre ambos conjuntos. El historial reciente sugiere que podría tratarse de un partido cerrado y muy disputado, donde los detalles marcarán la diferencia.

Formaciones probables de Boca y Argentinos

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Diego Porcel, Tomás Molina.

El técnico de Boca, Úbeda, cuenta con todos sus jugadores a disposición para este encuentro decisivo. La intención del Sifón es repetir el mismo once que viene trayéndole buenos rendimientos en los últimos partidos, con Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos por los costados, y dos referencias de ataque con Miguel Merentiel y Milton Giménez. La formación que derrotó a Talleres el pasado domingo sería la elegida nuevamente para enfrentar al Bicho.

Úbeda tiene la tranquilidad de poder contar con alternativas de jerarquía en el banco de suplentes. Alan Velasco se recuperó completamente de su lesión y podría aportar minutos de frescura y desequilibrio si el partido lo requiere. Edinson Cavani también está en óptimas condiciones tras entrenar toda la semana sin problemas, quedando como una variante ofensiva de peso para la segunda mitad del encuentro si es necesario buscar el resultado.

Por el lado de Argentinos, luego de la victoria sobre Vélez en el Amalfitani, se encendieron las alarmas por el estado de Gonzalo Siri. El arquero fue figura en Liniers y estuvo transitoriamente en duda para jugar en La Bombonera por una molestia. Sin embargo, logró entrenarse a la par del resto de sus compañeros en el anteúltimo entrenamiento y será de la partida, una noticia fundamental para Nicolás Diez considerando el gran nivel que mostró el guardameta en octavos de final.

También Lautaro Giaccone se encuentra en vías de recuperación del desgarro en la zona de los isquiotibiales de su pierna izquierda y no se descarta que el exjugador de Rosario Central y Ferro ocupe un lugar en el banco de los suplentes. En caso de no sufrir ningún contratiempo, la intención de Nico Diez es repetir el equipo que derrotó a Vélez, manteniendo la misma estructura táctica y los mismos nombres que funcionaron a la perfección en el último compromiso.

Boca vs. Argentinos: ficha técnica