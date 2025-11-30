Nancy Pazos explotó contra el plan económico de Javier Milei: "Dictadura"

Nancy Pazos explotó contra el plan económico de Javier Milei.

Nancy Pazos lanzó una nueva y dura crítica contra el plan económico que lleva adelante Javier Milei, en su editorial desarrollada en C5N este último domingo 30 de noviembre por la tarde.

En la misma, no solo desnudó cuál es la verdadera intención que tiene la gestión del actual jefe de gobierno, sino que además vaticinó cuál es el desfavorable futuro que le espera en caso de concretarse.

Nancy Pazos le apuntó al modelo económico de Javier Milei

Nancy Pazos le apuntó a Javier Milei.

"Yo sé que no te voy a decir nada que vos no sepas, pero esta historia nosotros ya la vimos", anticipó la reconocida periodista para dar inicio así a su editorial. "Milei intenta volver sobre el país que intentó plasmar la dictadura en los 70'", añadió, aunque dejó en claro: "No le estoy diciendo dictador, estoy diciendo que su modelo, su programa, está primarizando el país".

Respecto a eso último, ahondó: "Igual que hicieron los generales, coroneles y otras yerbas en los 70'. Es, en su plan, un país que puede competir siendo exportador de materias primas sin industria".

Tras ello, concluyó con su idea señalando que, de seguir por ese mismo camino, ese proyecto de país incluirá "un 20% de ricos muy ricos y un 80% de pobres. Ese es el modelo de Milei en marcha". Luego de un largo silencio, dejó entrever que hay lugar para resistencia alguna: "Por ahora...".