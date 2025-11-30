La recomendó Anya Taylor-Joy: cuál es la icónica película de Adrián Suar que deberías ver

La actriz estadounidense-argentina Anya Taylor-Joy pasó por la alfombra roja del Festival de Cine de Marrakech en Marruecos y recomendó a un medio internacional la icónica comedia romántica argentina "Un novio para mi mujer".

Anya Taylor, quien nació en Estados Unidos, pero creció en Argentina, fue consultada por el medio JOOJ acerca de qué película nacional considera que todos deberían ver y recomendó la producción protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

"Hay una comedia que recuerdo haber visto con mis padres cuando era más joven que se llama 'Un novio para mi mujer' y recuerdo que realmente la amaba cuando era chica", sostuvo la actriz sobre el film del 2008, dirigido por Juan Taratuto.

De qué se trata "Un novio para mi mujer", la película que recomendó Anya Taylor-Joy

La película recomendada por Taylor-Joy aborda la historia de Diego "El Tenso" Polsky (Adrián Suar) quien está cansado de la negatividad de su esposa Andrea "la Tana" Ferro (Veleria Bertuccelli), y no sabe cómo decirle se quiere separar. Para evitar el conflicto, Polsky recurre a un plan tan absurdo como ingenioso: contratar a un seductor profesional para que enamore a su esposa y así sea ella quien pida el divorcio.

La icónica escena de "Gachi y Pachi", que se convirtió en meme, es de Un novio para mi mujer

Sin embargo, este seductor profesional, el Cuervo Flores (Gabriel Goity), generará un cambio en la Tana increíble: dejará atrás su característico mal humor, negatividad y sus constantes quejas; lo que obligara al marido a replantearse sus sentimientos y su vida de pareja.

La película se estrenó en 2008 y fue una de las comedias argentinas más vistas de ese año. Superó ampliamente el millón de espectadores y se mantuvo varias semanas entre los primeros puestos de la cartelera. Hoy es considera un clásico y tiene una de las frases más icónicas del cine argentino reciente: "Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo y estos dos pelotudos, todos de sagitario".

A dónde se puede ver "Un novio para mi mujer"

La célebre película argentina se puede ver en diferentes plataformas de streaming, estas son: