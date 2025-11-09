Moria Casán habló sobre su experiencia con Adrian Suar como director.

Moria Casán habló en una entrevista sobre su reciente experiencia con Adrián Suar como director de cine, ya que la actriz forma parte del elenco de la próxima película del cineasta. La conductora de televisión dio a conocer cómo fue su experiencia en el rodaje junto al creador de Pol-ka.

La madre de Sofía Gala Castiglione dio notas por el inminente estreno de su programa La Mañana con Moria. En ese contexto, la artista habló de la película Yo, Narciso, en la que interpreta a la madre del personaje de Suar: "Fue una experiencia extraordinaria. No quería que se termine. Fueron tres días de filmación para una escena de 10 minutos. Yo hago la madre de Adrián, tengo tres mujeres y el único hijo varón que es él".

"Como director es extraordinario. Adrián es un estupendo director. Estuvieron él, Gustavo Bermúdez, Natalia Oreiro que es una genia", continuó su descargo Moria, en diálogo con Ciudad Magazine. Y siguió: "Pasamos tres días tan agradables que tuve así revival de cuando filmábamos en los 80′ y te alquilaban esas casas espectaculares para hacer una comedia. Muy buena. Creo que la gente va a amarla".

Al mismo tiempo, Casán aclaró que con Suar nunca habló del programa de TV que conducirá en El Trece. "Estuvimos divinos, practicamos, nos reunimos dos veces y después los tres días juntos filmando y pasándola bomba. Pero el que me llamó a mí fue Pablo Codevilla. Por supuesto, Suar, Codevilla y Eduardo Coco Fernández son el triunvirato, pero en ese momento me llamó Codevilla", cerró.

Cómo será el nuevo programa de Moria Casán en El Trece

Moria Casán vuelve a la televisión argentina con La Mañana con Moria, el nuevo magazine que El Trece sumará a su programación. La histórica figura del espectáculo -reconocida por su humor afilado y su característica “lengua karateka”- asumirá la conducción del ciclo, marcando así su regreso a la pantalla chica.

La propuesta combinará entretenimiento, actualidad y humor, incluyendo segmentos sobre política, sociedad, salud, curiosidades y espectáculos, con la intención de mantener informado al público sin dejar de divertirlo. El lanzamiento del programa está confirmado para el lunes 10 de noviembre.

La revelación de Moria Casán sobre Luis Majul

"No consumo a Majul, pero sí sé que él tiene una gran admiración por mí. Me ha pagado por ir a su programa. Mucha plata. Yo nunca voy a los programas gratis", comentó La One en Puro Show.