El sorprendente récord de Moria Casán que sorprendió a todos: "50".

La actriz Moria Casán reveló el sorprendente récord que ostenta y sorprendió a todos por el número. Qué dijo la reconocida vedette, apodada "La One".

La actriz habló con el periodista Nico Peralta, de Revista Pronto, quien le preguntó si era cierta su asistencia perfecta al teatro en toda su carrera. "Sí, es real: nunca me enfermé y nunca falté al teatro en 50 años de carrera. ¡No paro nunca! En el verano estuvimos haciendo Brujas y casi no tuve descanso entre una obra y otra. ¡Ni un mes!", le dijo.

"Brujas quise terminarla en Mar del Plata con mis compañeras, obvio, en la ciudad que nos vio nacer, y no quería hacer solo algunas funciones especiales e irnos a nuestras casas. Le propuse a Rottermberg hacerla competitiva y así fue como hicimos nueve funciones semanales. ´La que resiste, resiste y la que no, la reemplazará nuestra actriz reemplazante´, le dije", continuó y añadió: "Hicimos las nueve funciones semanales, nadie se enfermó, pudimos hacerla divina y salimos primeras en recaudación y cantidad de espectadores. ¿Qué me decís?".

El sorprendente récord de Moria Casán que sorprendió a todos: "50".

El nuevo programa de Moria Casán en El Trece

Desde el lunes 10 de noviembre, la actriz conducirá un programa en El Trece: se emitirá de lunes a viernes entre las 9 y las 11 de la mañana, para competir con A la Barbarossa, de Telefe.

Si bien no hubo aún una confirmación oficial del panel, se conocieron algunas cuestiones: por ejemplo, la periodista Nazarena Di Serio reveló que formará parte del programa. Además, Ángel de Brito dio algunos nombres de figuras que acompañarían a Moria en el nuevo show televisivo, como Cinthia Fernández, Pampa Mónaco, Amalia Ruiz Guiñazu y Gustavo Méndez.