Tragedia en Costanera: se metió en el Río de la Plata y hallaron su cuerpo sin vida

El pánico invadió a los pescadores que se encontraban en la costanera del Río de la Plata, a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche, cuando presenciaron como un hombre se metía en el agua para no volver a salir durante la madrugada de este martes. Ante esta situación de emergencia, se dio aviso a Bomberos de la Ciudad, quienes junto al Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, se desplazaron hacia la zona indicada por los pesqueros. Luego de una breve búsqueda y poco antes del mediodía, Personal de Prefectura Naval Argentina halló el cuerpo sin vida del masculino.

Una vez ocurrido el hallazgo, los integrantes del GER Caballito colaboraron con el personal de Prefectura para colocar el cuerpo en una camilla de rescate y ascenderlo a la orilla. Debido a este aviso, también se trasladó al lugar del hecho personal del SAME, quienes constataron su fallecimiento. Actualmente, el cuerpo quedó a cargo del Personal de Prefectura Naval.

Al lugar señalado, además, se aproximaron integrantes del SAME y personal de Prefectura Naval Argentina. Fueron estos últimos quienes se encargaron de realizar una inspección en el agua y tras unos minutos, hallaron el cuerpo ya sin vida. En un trabajo en conjunto entre prefectura e integrantes del GER se logró extraer el cuerpo del agua y ascenderlo a la orilla. Finalmente, el personal del SAME confirmó el deceso.

Neuquén: encontraron el cuerpo de un joven que había sido arrastrado por el Río

Tras días de búsqueda en el Río Neuquén, Bomberos voluntarios y buzos de la Policía de la provincia encontraron sin vida el cuerpo de Thiago, en la zona de Tercer Puente.

Thiago era buscado desde el lunes 8 de diciembre, cuando junto a su familia se acercaron a la localidad de Nueva España para disfrutar del agua. Luego de que el chico se metiera al río Neuquén, fue llevado por la corriente. En el momento del trágico hecho sus familiares intentaron rescatarlo, aunque sin éxito.

Finalmente, este jueves, Raúl Cabeza, jefe de la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del niño. Por lo que se procedió a brindar ayuda psicológica a sus familiares, quienes tuvieron que reconocer el cuerpo.