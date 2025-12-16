Cuándo es Párense de Manos 2025: día, hora, cuándo son las peleas y quiénes pelean

Maravilla Martínez presente en el Párense de Manos.

Luego de tener dos años de masivo éxito, el Párense de Manos vuelve a celebrarse por tercera vez consecutiva en un evento que promete mucha emoción. El estadio de Huracán será esta vez el epicentro de este evento boxístico. Aquel que supo acuñar como uno más de los suyos al histórico Ringo Bonavena, fanático del Globo. Y entre los peleadores se podrán encontrar famosos de distintas áreas y orígenes, quienes buscarán quedarse con los cinturones que reparte la organización.

Aunque el evento no tenga el caracter de pelea oficial, se cumple un reglamento que es muy similar al que se conoce en el boxeo profesional. Tienen una duración de tres rounds de tres minutos, con reglas similares al boxeo convencional (golpear con guantes, no debajo del cinturón ni a la nuca). Esto obliga a los contendientes a prepararse físicamente de una manera muy especial, por más que se trate de una exhibición, para llegar en buenas condiciones.

Cuándo es el Párense de Manos 3 en 2025

Fecha: Párense de Manos será este sábado 20 de diciembre .

. Lugar: Estadio de Huracán (Tomás Adolfo "El Palacio" Ducó).

(Tomás Adolfo "El Palacio" Ducó). Hora: las puertas se abrirán a partir de las 16 horas y el evento arranca 16:30.

Quiénes se enfrentan en el próximo Párense de Manos 3

16 horas – Apertura de puertas.

16:30 – Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah.

17:00 – Alfombra roja.

17:40 – Video opening.

17:45 – Inicio del evento.

18:00 – Monzón vs. Bonavena.

18:30 – Vigna vs. Viciconte.

19:00 – Show Un Poco de Ruido.

19:20 – Pérez vs. Jove.

19:50 – Dairi vs. Espe.

20:15 – Show Lit Killah.

20:30 – Gabino vs. Banks.

21:00 – Coty vs. Carito.

21:30 – Show de Tussiwarriors.

21:50 – Mernuel vs. Cosmic Kid.

22:20 – Grego vs. Goncho.

22:50 – Show de Gaspar Benegas.

23:10 – Perxitaa vs. Cocker.

23:40 – Video homenaje (himno argentino).

23:50 – Pepi vs. Maravilla.

00:30 – Gero vs. Mazza.

01:00 – Cierre de transmisión.

Mica Viciconte contra Flor Vigna, uno de los grandes duelos.

Cómo será el Párense de Manos 2025

La tercera edición se podrá ver por el canal de Kick de Luquita Rodríguez y por Telefe. Se reunirán 20 cereadores de contenido, de redes sociales y el mundo del streaming, con enfrentamientos que prometen ser épicos. Lucas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Joaquín Cavanna y Robero Galati hacen juntos el famoso programa de streaming Paren La Mano, y en una idea que surgió entre los miembros para que Galati dejara de fumar, lo desafiaron a boxearse a fin de año en el Luna Park a finales de 2023. Así nació este evento, inspirado en La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos con un formato similar.