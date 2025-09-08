Moria Casán volvió a defenestrar a Luis Majul

Moria Casán no se guarda nada. La diva confirmó que su serie biográfica llegará a Netflix en 2026 y adelantó que será “épica, sin cotillón” y basada en su vida ficcionada. “Lo mío es realismo mágico. Estoy titireteada por el universo, entré en todos lados sin saber que iba a entrar. Tiene alto vuelo y tiene nivel”, aseguró en diálogo con Puro Show.

Consultada por un cronista sobre Luis Majul, Moria fue filosa. “No consumo a Majul, pero sí sé que él tiene una gran admiración por mí. Me ha pagado por ir a su programa. Mucha plata. Yo nunca voy a los programas gratis”, lanzó.

Por otro lado, Moria Casán fue más allá con su definición sobre el famoso periodista político: “Me parece que es un mendigo de mi fama. Es un cholulo perdido. Él moriría por ser conductor de LAM”.

Qué dijo Luis Majul sobre Moria Casán

Luis Majul había cuestionado a Moria Casán por su forma de hablar de otras divas del espectáculo. “¿No es un poco falta de códigos en la jerga del mundo del espectáculo?”, planteó, al referirse a sus comparaciones con Mirtha Legrand y Susana Giménez.

El periodista agregó: “Mirtha te invita, vos vas... pum, le pegás. Pasa por ahí Susana Giménez, le pegás... detrás de la lengua karateca de Moria Casán, no hay también una mujer rencorosa”. La One no se quedó callada y redobló la apuesta: “Majul es un gran admirador mío, de mi inteligencia.

