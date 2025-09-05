Moria Casán volvió a hablar de Luis Majul.

Moria Casán salió nuevamente a responderle a Luis Majul, luego de los comentarios que este hizo sobre ella tras un encuentro que mantuvo la diva junto a Susana Giménez y Mirtha Legrand, tras el cual habría hablado sobre ellas "en malos términos". "¿No es un poco falta de código? En el mundo, en la jerga, del mundo del espectáculo... Mirtha te invita, vos vas, después le pegás, pasa por ahí Susana Giménez, le pegas. Detrás de la lengua karateca de Moria Casan, ¿no hay también una mujer rencorosa?", expuso el periodista en El Observador.

La One, lejos de quedarse callada y fiel a su estilo, decidió responderle. Para ello eligió hacerlo en Los profesionales de siempre, donde sostuvo: "No voy a decirle nada a Majul porque le tengo hasta simpatía. Creo que a partir de que yo soy como la suegra de Massa, cambió su parecer hacia mí, lo cual demuestra un ser mononeuronal que tampoco creo que sea".

Moria Casán le respondió con munición gruesa a Luis Majul.

Tras señalar que al trabajador de prensa "le impresiona mi fama", le apuntó: "Que no migajee con mi fama, hay tanto para migajear en la política. Que no sea cholulo y que, si quiere hacer periodismo de espectáculo, que lo haga, pero no colgándose de mis tetas". Le recordó, además, que en reiteradas ocasiones se contactó con ella para que fuera a sus programas, tildándolo como un "mendigo" de su fama.

Una nueva respuesta de Moria Casán

Recordemos que anteriormente ya se había manifestado al respecto. "Yo no consumo a Majul. Imagínate, no lo consume su hija. Pero él tiene una gran admiración por mí, es el hombre que más me ha pagado para ir a su programa", había expresado Moria Casán ante la consulta de algunos periodistas.

"Siempre mucha plata, yo nunca voy a los programas gratis, es muy difícil que vaya gratis. Es un cholulo perdido porque moriría por ser conductor del LAM", concluyó en aquella oportunidad.