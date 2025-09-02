Luis Majul recibió una dura embestida de Moria Casán.

Moria Casán reaccionó a una crítica que le hizo el periodista Luis Majul y expuso al conductor de TV con su icónica lengua karateka. El comunicador definió a los dichos de la diva contra Mirtha Legrand como una falta de códigos y la respuesta de la One estuvo a la altura de su espíritu verborrágico.

Majul decidió hablar de farándula y se refirió a los dichos picantes que Moria Casán soltó contra Susana Giménez y Mirtha Legrand en el último tiempo. "¿No es un poco falta de código? En el mundo, en la jerga, del mundo del espectáculo... Mirtha te invita, vos vas, después le pegás, pasa por ahí Susana Giménez, le pegas. Detrás de la lengua karateca de Moria Casan, ¿no hay también una mujer rencorosa?", comentó el dueño de El Observador.

"Yo no consumo a Majul. Imagínate, no lo consume su hija. Pero él tiene una gran admiración por mí, es el hombre que más me ha pagado para ir a su programa", respondió Moria Casán al ser consultada por la prensa sobre los dichos de Luis Majul. Y sumó: "Siempre mucha plata, yo nunca voy a los programas gratis, es muy difícil que vaya gratis. Es un cholulo perdido porque moriría por ser conductor del LAM".

El fuerte descargo de Moria Casán sobre el programa de Mirtha Legrand

Después del escándalo de Ricardo Darín por sus dichos sobre el precio de las empanadas en la mesa de Mirtha Legrand, Moria Casán aludió al ciclo de la diva de los almuerzos y sostuvo: "No se puede ir a la mesa de Mirtha Legrand. No hay que ir de Mirtha Legrand porque Mirtha Legrand te hace pasarla mal. Esa es la única conclusión que saco pero la queremos a Chiquita, todo bien", en diálogo con TN.

Moria Casán, sobre el paso del tiempo y su edad

"No me pesa la edad porque soy una persona muy sana y no tengo pensamientos catastróficos. Siempre fui muy consciente de la finitud, pero, a medida que crecemos, queremos que nada termine. A mí me gustaría ser inmortal. Me rompe un poco que se te caigan las carnes, pero hago todo para estar divina", contó Moria Casán. Y siguió: "Nado veinte piletas por día, no tomo ascensores y hago todo por escalera. Tengo el culo tipo Sol Pérez. Después todo lo pienso por la salud. Hago medicina anti-age... Además tengo 0 sedentarismo de todo tipo: mental y físico. Hay que salir siempre de la comodidad".