El periodista Luis Majul aseguró en su programa en La Nación Más que, "desde adentro del Gobierno" nacional, creen que perderán las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre "por entre 8 y 5 puntos". "Atención, y esto es un dato desde adentro del Gobierno", comenzó su alocución minutos antes de las 20. "En el Gobierno, y de verdad, creen que la elección en la provincia de Buenos Aires, voto a voto, se pierde por entre 8 y 5 puntos", continuó.

"Estoy hablando de la suma total de los votos", aclaró, ya que los bonaerenses de cada una de las ocho secciones electorales votarán por quienes representen a sus secciones en la Legislatura bonaerense, además de quiénes ingresarán a los respectivos Concejos Deliberantes.

El dato en contexto: dos traspiés para el Gobierno en las calles

La información que dio Majul con información "desde adentro del Gobierno" se dio en la segunda de dos jornadas consecutivas en las que funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron repudiados en las calles.

El primero de estos repudios ocurrió en Lomas de Zamora, durante una caravana en la que el Presidente apareció en la parte de atrás de una camioneta junto a Karina Milei y al presidente de La Libertad Avanza bonaerense y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja. El evento debió terminar de forma precipitada, ya que el Presidente, su hermana y Pareja fueron evacuados después de que manifestantes arrojaran piedras. Dos personas fueron detenidas por el hecho.

El jueves, la secretaria general de la Presidencia tuvo la intención de recorrer las calles de Corrientes junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, en la previa de las elecciones del próximo domingo. Otra vez, por el repudio de manifestantes, la caminata debió ser evacuada.