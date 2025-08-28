Otra caravana de los Milei termina mal: Karina, evacuada, piñas y dos demorados

Otra vez una caravana del gobierno de Javier Milei terminó en violencia y con los dirigentes libertarios evacuados. Este jueves sucedió en Corrientes, a donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para dar el apoyo final a su candidato Lisandro Almirón antes de las elecciones legislativas de medio mandato de este domingo, en medio del escándalo de coimas. La caravana, a pie, solo llegó a hacer dos cuadras, hasta que se encontraron con manifestantes que repudiaban la presencia de los funcionarios nacionales.

Intentaron cambiar el rumbo, pero se desataron enfrentamientos y varios policías de civil se sumaron a las fuerzas de seguridad presentes y comenzaron a demorar gente. Según se pudo ver en la televisión, al menos dos hombres fueron demorados en la misma calle.

Cuando se empezó a bloquear el paso de la caravana, comenzaron los empujones y, con el recuerdo fresco de Lomas de Zamora, la seguridad de los funcionarios decidió rodearlos por completo y subirlos a una camioneta para que sean evacuados de inmediato. Una vez que se fueron, comenzaron las piñas y aparecieron policías de civiles que redujeron a al menos a dos personas en el suelo y los esposaron. A uno de ellos, varios oficiales lo sometieron con una rodilla sobre la cabeza contra el suelo durante varios minutos.

Según se pudo observar en los medios televisivos, la secretaria General de la Presidencia tuvo que ser evacuada. Visiblemente nervioso, el militante y CM Iñaki Gutiérrez dijo que un camarógrafo había pateado la camioneta oficial. "Se creen que por ser periodistas pueden empujar a la gente", se quejó.

El portal República de Corrientes, los manifestantes exhibieron carteles con reclamos vinculados al acceso a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad, denunciando irregularidades en la entrega de insumos.

El Gobierno presentó una denuncia por las protestas en la caravana de Milei

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó hoy una denuncia penal por los delitos de "intimidación pública" y "atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal" por las protestas en la caravana encabezada por Javier Milei ayer en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley".