Al menos 37 muertos en inundaciones en la provincia marroquí de Safí

FOTO DE ARCHIVO. Un niño monta en bicicleta en una calle inundada en Yahya du Rharb, cerca de Kenitra

Al menos 37 personas han muerto en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la provincia costera atlántica marroquí de Safí, según informaron el lunes las autoridades marroquíes.

Catorce personas seguían recibiendo atención médica, dos de ellas en cuidados intensivos, según un comunicado.

Las fuertes lluvias del domingo inundaron casas y tiendas en el casco antiguo de la ciudad portuaria de Safí, arrastraron vehículos y cortaron numerosas carreteras en la ciudad y sus alrededores, a unos 300 kilómetros al sur de la capital de Marruecos, Rabat.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El lunes se suspendieron las clases en la ciudad mientras los residentes evaluaban los daños y limpiaban las casas inundadas.

Los vídeos difundidos por medios de comunicación locales mostraban calles inundadas y coches llenos de agua en el casco antiguo, así como a las autoridades utilizando embarcaciones en operaciones de rescate.

Un vídeo publicado por el sitio web de noticias local Safigoud.com mostraba cómo sacaban a una mujer para ponerla a salvo tras quedar atrapada en las aguas fangosas cerca de una entrada del casco antiguo de Safí.

Las autoridades dijeron que al menos 70 viviendas y comercios habían quedado inundados.

Marruecos está experimentando fuertes lluvias y nevadas en las montañas del Atlas tras siete años de sequía que vaciaron algunos de sus principales embalses.

Con información de Reuters