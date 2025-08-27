Repudiaron a los Milei y Espert en Lomas de Zamora: la caravana tuvo que irse

Javier Milei no pudo concluir una caravana electoral en la Tercera Sección Electoral. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko, el Presidente fue repudiado por militantes opositores y ciudadanos en una actividad proselitista en Lomas de Zamora, en la semana posterior a la explosión del caso Spagnuolo.

La caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de Lomas de Zamora, no pudo concluir porque la camioneta que transportaba al Presidente y su comitiva recibió un piedrazo. En los alrededores, se realizaron movilizaciones en contra de la presencia de Milei, su política de ajuste y las filtraciones sobre las presuntas coimas a Karina Milei, reveladas en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

Previo a la caravana, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, pidió "dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", reclamó, para también cuestionar: "Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".

Según trascendió, estaba previsto que la movilización llegara hasta la plaza Grigera, pero tras el piedrazo, la caravana se desperdigó. En ese contexto, a Espert se lo llevaron en moto, sin casco. Antes de irse, Milei dijo que lo que dice Sapgnuolo es "mentira" y agregó: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

Tras el acto, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, definió al episodio, como: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado". "Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", sintetizó.

Los hermanos Milei iban acompañados por Espert, candidato a diputado nacional, y Bondarenko, candidato a diputado bonaerense, y el armador provincial de LLA, Sebastián Pareja. Es la primera actividad en la Tercera Sección Electoral. A comienzos de mes, habían bajado por algunos minutos en La Matanza para anunciar el acuerdo con el PRO.