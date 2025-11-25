El papamóvil de Francisco se transforma en una clínica para los niños de Gaza

El papamóvil de Francisco se convertirá en una clínica de salud para niños de Gaza

25 nov (Reuters) -Un vehículo utilizado por el difunto papa Francisco durante una visita a Belén hace más de una década se ha transformado en una clínica sanitaria móvil que los líderes cristianos esperan que pronto se utilice para atender a los niños palestinos de Gaza.

La iniciativa fue bendecida por Francisco antes de morir en abril y fue confiada a la organización católica Cáritas, que supervisó el proyecto de transformación del vehículo presentado el martes.

"Estamos encantados de poder contribuir seriamente a la atención sanitaria de los niños de Gaza", declaró el secretario general de Cáritas, Alistair Dutton, en una rueda de prensa en Belén.

Francisco había utilizado el vehículo, un Mitsubishi pick-up reconvertido que fue donado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, durante su visita a Belén en 2014.

LAS FECHAS NO ESTÁN CLARAS

La plataforma abierta en la parte trasera del vehículo, donde el papa una vez estuvo de pie mientras viajaba por Belén, ahora ha sido cerrada y convertida en el área de tratamiento para niños.

"Este vehículo es un testimonio de que el mundo no se ha olvidado de los niños de Gaza", dijo el cardenal Anders Arborelius, de Estocolmo, que habló con Francisco antes de su muerte sobre la idea de Cáritas de convertir el antiguo papamóvil en una clínica pediátrica móvil.

El secretario general de Caritas Suecia, Peter Brune, dijo que el dispensario móvil tenía capacidad para tratar a unos 200 niños al día.

Pero no estaba claro cuándo entraría el vehículo en Gaza, donde todavía se mantiene formalmente un alto el fuego, a pesar de los frecuentes ataques aéreos israelíes sobre el territorio maltratado por dos años de guerra.

"Tan pronto como podamos", dijo Dutton, declinando hacer más comentarios. COGAT, la agencia gubernamental israelí responsable de coordinar la entrada de ayuda en el enclave, declinó hacer comentarios cuando se le preguntó por la petición.

El padre Ibrahim Faltas dijo que esperaba que el vehículo fuera trasladado a Gaza en un "futuro próximo", y declaró a Reuters que el papamóvil convertido en clínica estaba listo para ayudar a los niños de Gaza.

AL MENOS 67 NIÑOS MUERTOS DESDE EL ALTO EL FUEGO

La agencia de Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, declaró el viernes que al menos 67 niños han muerto en lo que denominó incidentes relacionados con el conflicto desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El ejército israelí ha dicho que estaba atacando a militantes que suponían una amenaza para sus soldados que ocupan la mitad de Gaza.

Francisco se pronunció con frecuencia sobre la guerra en Gaza y en enero calificó de "vergonzosa" la situación humanitaria en la zona. También pidió la liberación de los rehenes secuestrados por militantes palestinos, se reunió con sus familiares y condenó el ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra.

También se sabe que habló por teléfono con la pequeña comunidad cristiana de Gaza todas las noches durante la guerra.

"Sabemos cuánto ama el Papa Francisco a la gente de Tierra Santa, a la gente de Belén y especialmente a la gente de Gaza", dijo el padre Faltas, fraile franciscano de la Custodia de Tierra Santa.

Con información de Reuters