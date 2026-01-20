Festival de Berlín incluye anime y sagas familiares en su variada programación a concurso

La directora del Festival de Cine de Berlín, Tricia Tuttle, revela qué películas participarán en el Festival Internacional de Cine Berlinale de este año, en Berlín.

Veintidós películas, desde una reflexión sobre la vejez protagonizada por Juliette Binoche hasta un largometraje de anime japonés y ‍un drama histórico con ⁠la actriz independiente alemana Sandra Hüller, figuran entre las diversas aspirantes al máximo galardón del Festival de Cine de Berlín el mes que viene.

La edición 76 del Festival de Cine de Berlín, que el año pasado acogió a más de 450.000 espectadores, se celebrará del 12 al 22 de febrero.

En la sección a concurso se presentan producciones de 28 países, entre ellas la ópera prima de anime de Yoshitoshi ‌Shinomiya, "Un nuevo amanecer", así como un documental estadounidense ⁠de Anna Fitch y Banker White sobre ⁠la amistad femenina titulado "YO Love is a Rebellious Bird".

ENFOQUE FAMILIAR

Las historias familiares están particularmente bien representadas, con Rupert Grint, famoso por Harry Potter, ‍en el oscuro cuento de hadas "Nightborn", mientras que "Josephine" es un thriller psicológico con Channing Tatum, sobre una ⁠familia cuyo sentido de la seguridad ‌se ha hecho añicos.

"At the Sea", protagonizada por Amy Adams, trata de una mujer que regresa a casa después de la rehabilitación.

La actriz francesa Binoche protagonizará "Queen at Sea", mientras que Hüller, protagonista de las oscarizadas "Anatomía de una caída" y "Zona de interés", protagonizará ‌el drama ‌en blanco y negro "Rose", ambientado en el final de la Guerra de los Treinta Años.

La novedad de este año es un programa dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, con entradas a sólo 6 euros (7,04 dólares).

"Estamos en ​una batalla por esta forma de arte que tanto amamos", declaró la directora del festival, Tricia Tuttle, en una rueda de prensa celebrada el martes. "Es una batalla para garantizar que la cultura cinematográfica pueda conservar su amplitud".

LAS CELEBRIDADES SE DIRIGEN A LA CAPITAL ALEMANA

Celebridades y grandes nombres de Hollywood acudirán a la fría capital alemana, entre ellos la ganadora ‍del Oscar Michelle Yeoh, que recogerá un Oso de Oro honorífico en la ceremonia de apertura por su trabajo en películas como "Everything Everywhere All at Once" y "El tigre y el dragón".

El cineasta afgano Shahrbanoo Sadat abrirá el festival de este año con "No Good Men", sobre la ​sociedad profundamente patriarcal del país. "Es una película que tiene algo realmente importante que decir sobre el mundo, para recordarnos a todos nuestra parte de ​humanidad y nuestra responsabilidad", dijo Tuttle.

El veterano director alemán Wim Wenders, de 80 años, presidirá el jurado internacional que entrega el ⁠máximo galardón del festival, el Oso de Oro. "No podíamos creer que no lo hubiera hecho antes", dijo Tuttle.

(1 dólar = 0,8524 euros)

(Reportaje de Miranda Murray; Edición de Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)