Vista actual de la Rambla de Mar del Plata, en el marco de las obras de puesta en valor impulsadas por la Provincia.

La Rambla de Mar del Plata es mucho más que una postal turística: es un símbolo de la identidad bonaerense y un punto central de la historia urbana de la ciudad. Diseñado originalmente por el arquitecto Alejandro Bustillo, el conjunto monumental conformado por el Casino Central y el Hotel Provincial se consolidó como uno de los espacios públicos más representativos del país.

A lo largo de su historia, la ciudad tuvo cuatro ramblas, que fueron reemplazándose tras incendios, demoliciones y el avance del mar. El proyecto actual se remonta a 1938, cuando se aprobó la urbanización de la Bahía Bristol para sustituir una estructura ya deteriorada. Entre 1938 y 1950, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia llevó adelante la construcción del conjunto actual, en el marco de las políticas de turismo social que transformaron a Mar del Plata en una ciudad de turismo masivo.

Un patrimonio histórico protegido

La importancia de la Rambla quedó plasmada en su declaración como Sitio de Interés Provincial en 1990 y como Conjunto Urbano Arquitectónico de Interés Nacional en 1999. Su valor histórico, cultural y simbólico explica la magnitud de la intervención que actualmente impulsa el gobierno bonaerense.

Las obras, ejecutadas a través de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, abarcan una superficie de más de 38 mil metros cuadrados y representan una inversión destinada a beneficiar a más de 200 mil habitantes.

La Rambla de Mar del Plata en 1938, durante el proceso de consolidación del conjunto urbano diseñado por Alejandro Bustillo.

Qué incluye la renovación

El proyecto contempla la recuperación de solados, recovas y equipamiento urbano; la restauración de baldosas originales; la reparación del sistema de desagües pluviales; y la instalación de nuevas luminarias LED a lo largo de la línea de costa. También se trabaja en la puesta en valor de escaleras, rampas y estructuras de piedra, así como en la reconstrucción de sectores verdes con nuevo paisajismo y mobiliario urbano.

Un aspecto destacado es la restauración de las esculturas de los lobos marinos y de los monolitos extremos, íconos indiscutidos de la ciudad. La obra se desarrolla en dos etapas y avanza por distintos sectores, incluyendo el área del Casino y el Hotel Provincial, la Plazoleta Almirante Brown y el Bajo Rambla.

Obras en marcha durante el verano

A pesar de tratarse de la temporada alta en Mar del Plata, los trabajos no se detienen. Según informaron desde la Provincia, se mantiene una cuadrilla reducida para tareas de mantenimiento, limpieza y reparaciones puntuales, garantizando el normal funcionamiento del espacio público.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, destacó que el objetivo es que marplatenses y turistas puedan disfrutar de una rambla más segura, moderna y preparada para los próximos años, sin afectar la dinámica de la ciudad.