En las últimas horas, el Ministerio de Salud provincial brindó una actualización sobre el estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años accidentado recientemente en Pinamar. Recordemos que la UTV en la que paseaba junto a su familia por los médanos del balneario bonaerense impactó contra una camioneta Amarok, dejando al niño gravemente herido.

Según Noticias Argentinas, Bastián presentó una evolución favorable en las últimas 24 horas. Aparentemente el niño respondió de manera parcial a distintos estímulos, lo que permitió al equipo médico tratante retirar el sensor de presión intracraneal que se le había colocado para su monitoreo.

El estado de salud de Bastián, el niño atropellado en Pinamar

Durante las últimas 12 horas, los médicos decidieron suspender los sedantes más profundos suministrados al niño y mantener una sedación leve. Esta acción forma parte de un proceso gradual y controlado para disminuir progresivamente la asistencia respiratoria con el objetivo de evaluar la capacidad de Bastián para respirar con menor ayuda externa.

Pese a ello, el niño continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Su estado sigue siendo grave, aunque se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica.

Su familia recibe acompañamiento permanente por parte de los equipos de salud mental del Ministerio de Salud, a través de un abordaje interdisciplinario que incluye a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, junto con profesionales del hospital y de la Región Sanitaria VIII.

El padre de Bastián, Maximiliano Jeréz, quedó imputado por el choque

El papá de Bastián quedó imputado por lesiones culposas tras el accidente ocurrido en La Frontera. Es el mismo delito por el que fueron acusados el conductor de la camioneta y el vehículo utilitario donde estaba el niño.

Mientras las autoridades a cargo de la causa continúan realizando diversos peritajes sobre los dos vehículos involucrados, Maximiliano Jeréz fue señalado por "no protegerlo" ya que, según testigos y fuentes del caso, Bastian no llevaba el cinturón de seguridad puesto al momento del siniestro.

El pasado viernes la Justicia notificó las imputaciones mientras los operativos y peritajes continúan en el lugar del hecho. "Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante ahora es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre toda oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas", escribió Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la Amarok.