Imputaron al papá de Bastian por el brutal choque en Pinamar

El padre de Bastian Jeréz, el pequeño de 8 años que se encuentra en grave estado de salud luego del brutal choque entre una Volkswagen Amarok y el UTV, fue recientemente imputado por lesiones culposas por el accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar. Es el mismo delito por el que fueron acusados el conductor de la camioneta y el vehículo utilitario donde estaba el niño.

Mientras las autoridades a cargo de la causa continúan realizando diversos peritajes sobre los dos vehículos involucrados, su papá fue señalado por "no protegerlo" ya que -según testigos y fuentes del caso- Bastian no llevaba el cinturón de seguridad puesto al momento del siniestro.

Este viernes, la Justicia notificó las imputaciones mientras los operativos y peritajes continúan en el lugar del hecho. "Estamos atravesando un momento difícil y lo más importante ahora es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre toda oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas", escribió Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la Amarok.

Cómo está la salud de Bastian

El nene de 8 años, gravemente herido tras el choque, fue operado con éxito por tercera vez luego de ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Dicho cambio ocurrió, principalmente, por la necesidad de utilizar equipos técnicos de mayor complejidad en la intervención quirúrgica pendiente focalizada en el hígado.

Tras su llegada a Mar del Plata, le realizaron diversos estudios que no habían hecho previamente por carecer de cierto instrumental y descubrieron, en una tomografía general, lesiones en el cráneo. A partir de ello, se resolvió intervenir al pequeño para colocarle una válvula de control de presión intracraneal que sirve para monitorear los valores elevados de presión. Según indicaron, la operación "para la exploración y el cierre abdominal" se iba a hacer "según la evolución” del paciente.

Finalmente, se conoció que pudo ser operado por tercera vez y que se pudo retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.