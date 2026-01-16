Bastián fue operado con éxito: en qué consiste el packing hepático

El niño de 8 años que resultó gravemente herido, después de que la UTV en la que paseaba con su familia por los médanos de Pinamar fuera impactada por una Amarok, fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Finalmente, se conoció que fue operado con éxito y se le realizó un packing hepático.

En la jornada del jueves el menor, Bastián Jerez, llegó al Materno para ser operado por tercera vez. El traslado desde Pinamar se decidió principalmente por la necesidad de utilizar equipos técnicos de mayor complejidad en la intervención quirúrgica pendiente, focalizada en la zona del hígado del paciente, que fue la más afectada por el accidente.

Bastián fue operado con éxito

Cuando el paciente llegó al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata fue sometido a distintos estudios, que no se le habían hecho antes por carecer del instrumental necesario. En una tomografía general encontraron lesiones en el cráneo, que fueron evaluadas por el equipo de neurocirugía.

Tras ello, se resolvió intervenir a Bastián para colocarle una válvula de control de presión intracraneal, que sirve para monitorear los valores elevados de presión en el quirófano. En un principio, según Noticias Argentinas, la operación "para la exploración y el cierre abdominal" se iba a hacer "según la evolución” del paciente.

Finalmente, se conoció que pudo ser operado por tercera vez y que se pudo retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.

Qué es el packing hepático

En diálogo con TN, el médico especialista Diego Fernández explicó de qué se trata la operación de Bastián Jerez. “En una primera instancia le salvaron la vida al menor, que era lo principal, y (los médicos) trataron de contener el daño del hígado, que era muy severo", explicó Fernández y continuó: "Tuvo una pérdida de sangre importante y le hicieron un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido, que no terminó de cerrar, y el packing, que es este vendaje al hígado, todavía adentro, lo que es algo antinatural. Eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección", advirtió el doctor, que es además el director del programa de trasplante hepático de la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

En la cirugía también se debió “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado, como pueden ser sus arterias o sus venas", se adelantó Fernández y sintetizó: "Eso ya en un contexto de mejor estabilidad y de un paciente un poco más recuperado".