En el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el menor de 8 años que resultó gravemente herido después de que la UTV en la que paseaba con su familia chocara de frente con una Amarok en los médanos de Pinamar, aparecieron múltiples fracturas de cráneo que no habían sido registradas hasta el momento.

En la jornada del jueves el niño fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata donde iban a operarlo por tercera vez, pero antes debió ser ingresado a quirófano para la colocación de una válvula. Según confirmó el Ministerio de Salud provincial, cuando Bastián llegó al Materno se le "realizó una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen" y allí se le hallaron "múltiples fracturas de cráneo”.

Las lesiones no habían sido registradas en Pinamar por la falta de equipamiento técnico, una de las razones por las cuales se decidió también el traslado del niño a Mar del Plata. Los neurocirujanos evaluaron la tomografía y resolvieron intervenir para colocarle a Bastián una válvula de control de presión intracraneal, que sirve para monitorear los valores elevados en el quirófano.

La operación pendiente de Bastián

La operación que Bastián tenía programada en el Materno Infantil de Mar del Plata consistía en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal, pero ahora se concretará de acuerdo a cómo "siga su evolución"

“Lo que hicieron en una primera instancia fue salvarle la vida a Bastián que era lo principal y tratar de contener el daño del hígado que era muy severo, una hemorragia muy importante con pérdida de sangre importante. Se hizo un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”, explicó el Dr. Diego Fernández en diálogo con TN.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido, que no terminó de cerrar, porque no está cerrado definitivamente y el packing, que es este taponamiento y este vendaje al hígado todavía adentro, lo que es algo antinatural. Es un vendaje y eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección porque es un cuerpo extraño”, continuó Fernández.

Según el profesional, se debe “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado como pueden ser sus arterias o sus venas, ya en un contexto de mejor estabilidad y de un paciente un poco más recuperado".

La palabra de la mamá de Bastián después del accidente

Desde el momento en que trascendió la noticia del accidente en los medios, comenzaron a dispersarse versiones. En este sentido, la madre del niño negó que Maximiliano Jerez, el padre de Bastián, estuviera corriendo carreras antes del accidente.

"Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando. Yo estaba en Buenos Aires cuando pasó. Basti vino de vacaciones con su papá, como casi todos los años. Vienen a Pinamar con un grupo de familias y amigos que tienen hijos", explicó la mujer y cerró: "Estaban dando la última vuelta con los chicos y ya se iban".