Como sigue la salud de Bastian después de su traslado: lo operarán nuevamente

Continúa la conmoción en Pinamar por el trágico accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok que dejó a un nene de ocho años gravemente herido. Bastian Jérez fue operado de urgencia en el hospital municipal para "retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal", de acuerdo el último parte médico.

Con la autorización de los especialistas, este jueves el pequeño fue trasladado a Mar del Plata para someterse a una tercera intervención quirúrgica.

Según lo que confirmó la abuela del niño, "se encuentra estable" y con una tomografía constataron que estaba en condiciones de viajar hasta una clínica de la ciudad costera más importante de Buenos Aires.

En las últimas horas, se confirmó también que ya no necesita de una "medicación para sostener la presión arterial". Sin embargo, los especialistas advirtieron que Bastian todavía lucha por su vida.

Uno de los médicos que asistió al pequeño luego del accidente dijo que "se encontraba en shock, pálido y con los labios morados".

Además, Bastian presentaba graves dificultades para respirar, se encontraba inconsciente y con sangrado. “Fue desesperante ver a una criatura totalmente inconsciente en la arena, sin los recursos necesarios para asistirlo. Estaban los bomberos, que aguardaban mis indicaciones. La frecuencia cardíaca descendía y necesitaba oxígeno y suero”, relató el médico.

Los profesionales que estaban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, con la llegada de una ambulancia con Unidad de Terapia Intensiva Móvil, se procedió a la colocación de un tubo endotraqueal.

La palabra de la madre de Bastián tras el accidente

Sobre el accidente se sabe que ocurrió el lunes 12 de enero cerca de las 20h en la zona de La Frontera (Pinamar) y que Bastian, en ese momento, viajaba en un UTV con dos adultos y dos nenas. El vehículo impactó de frente contra una camioneta Amarok y el pequeño resultó herido producto del choque.

En este sentido, la madre del nene negó que el padre estuviera corriendo carreras antes del accidente."Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando. Yo estaba en Buenos Aires cuando pasó. Basti vino de vacaciones con su papá, como casi todos los años. Vienen a Pinamar con un grupo de familias y amigos que tienen hijos", expresó la mujer.

De acuerdo a la mujer fue la camioneta que impactó de lleno contra el UTV en el que estaba Bastian y su padre. "Estaban dando la última vuelta con los chicos y ya se iban. En ese momento, una camioneta 4x4 choca de frente con ellos", cerró.