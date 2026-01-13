Qué es un UTV, el vehículo que chocó en Pinamar y por el que un nene está grave

En plena temporada de verano, la ciudad de Pinamar amaneció con un trágico accidente: un nene de ocho años fue herido tras ser víctima de un choque entre un UTV y una camioneta. Según confirmaron sus familiares, el pequeño llamado Bastián está internado en el hospital municipal producto de graves golpes en la zona del hígado.

Debido a la severidad de las lesiones, tuvo que ser operado de urgencia y actualmente se encuentra intubado. De acuerdo al último parte médico, el niño deberá ser sometido a un recambio del packaging de contención hepática en una nueva intervención quirúrgica.

A la espera de los resultados del procedimiento, algunos vecinos de la zona comenzaron a preguntarse qué es un UTV y por qué el pequeño se encontraba en él al momento del accidente.

Qué es un UTV, el vehículo en el que se encontraba el nene atropellado en Pinamar

De acuerdo a su definición, se trata de un "Vehículo Todo Terreno", es decir, un coche robusto de no muy gran tamaño. En general, este auto se utiliza para tareas de trabajo como para el desplazamiento en zonas rurales, playas o terrenos complejos.

Aunque a menudo se lo confunde con los cuatriciclos, los UTV se diferencian por contar con asientos lado a lado, volante, pedales, jaula antivuelcos y cinturones de seguridad, lo que les brinda mayor estabilidad y protección.

Además, estos vehículos poseen capacidad de carga y remolque, lo que permite transportar herramientas, suministros y distintos tipos de equipamiento, una de las características que los vuelve especialmente versátiles.

Cómo ocurrió el accidente entre la camioneta y el UTV

El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, indicó que el nene estaba en el UTV con sus dos adultos y otras dos niñas más. Dicho vehículo chocó de frente contra una camioneta Volskwagen Amarok, pero no tienen más detalles de cómo se produjo el impacto ya que está en curso la investigación.

El caso está caratulado como lesiones culposas e intentarán determinar si los pasajeros tenían cinturón de seguridad. Desde el Municipio de Pinamar difundieron un comunicado por el hecho. "Se están realizando las pericias y evaluaciones de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades”, expresaron.