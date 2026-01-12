Despido de trabajadores en un barrio privado.

El sindicato Luz y Fuerza realizó una movilización este lunes en reclamo contra el despido de trabajadores de un barrio privado que, en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, se quedaron sin su fuente de ingresos.

El reclamo se dio en la Ruta 11 a la altura del Kilómetro 380 por la desvinculación de dos trabajadores del barrio Costa Esmeralda del Partido de la Costa. Denuncian una actitud discriminatoria por parte de la administración del lugar ubicado a unos 10 km de Pinamar.

Este lunes venció la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la Provincia, aunque según el gremio la empresa nunca cumplió con lo determinado por la cartera y jamás reincorporó a los despedidos.

Además, sostuvieron que desvinculación de Alan Ramírez y Bruno Bais se trata de "una herramienta de persecución sindical" y que en todo este tiempo no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte de los administradores del barrio privado.

El gremio denunció hostigamiento y amenazas por parte de la empresa

Dentro del reclamo que lleva adelante Luz y Fuerza también está la denuncia por hostigamientos verbales al resto del personal del lugar y amenazas en caso de que se lleven medidas de fuerza por la situación de sus compañeros.

"Estas prácticas constituyen una vulneración a la libertad sindical y una conducta desleal en el marco de un conflicto laboral en curso", enfatizaron desde el gremio e insistieron en que la empresa busca "amedrentar a los trabajadores y castigar a la organización gremial".

Esta no es la primera medida de fuerza, durante diciembre ya se había realizado una movilización en la puerta del lugar por el incumplimiento de la conciliación obligatoria.

“Ya denunciamos al Ministerio este incumplimiento. Además, solicitaremos una audiencia ante el Organismo de control provincial, OCEBA, para que certifique el modo en que se está distribuyendo la energía dentro del barrio y si cumple la reglamentación y solicitaremos una inspección del Ministerio de Trabajo para que corrobore las condiciones laborales dentro del barrio", manifestó en aquel momento Lucas Tremonti, secretario gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata.

Y agregó: "Costa Esmeralda incumple acuerdos con nuestra organización sindical, no acata medidas del Ministerio de Trabajo y realiza persecución hacia los trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata. No vamos a parar hasta que los dos compañeros estén nuevamente trabajando dentro del barrio”.