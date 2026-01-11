Despidos en una fábrica de productos descartables.

En medio de la crisis económica que vive el país por las políticas de Javier Milei y su gobierno, los trabajadores de una fábrica y mayorista de productos desechables viven un duro momento tras el anuncio de 29 despidos.

Se trata de la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas.

La empresa señala la crisis económica como principal causa de los despidos. Hace más de dos semanas que los trabajadores permanecen en estado de alerta y asamblea permanente.

Además de la amenaza de despidos, entre ellos de trabajadores que están en un periodo de prueba, los obreros reclaman el pago de un bono de fin de año y denuncian un atraso de tres meses en los aportes de la obra social.

Trabajadores apuntan contra la reforma laboral de Milei

Más allá de los motivos que dio la empresa Lustramax, los trabajadores sostienen que "la patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei para quitarnos derechos fundamentales" y rechazaron los argumentos de la firma.

Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, los trabajadores ratificaron su unidad y advirtieron que no aceptarán ninguna desvinculación, mientras que realizaron un llamado a la solidaridad a todo el movimiento obrero, organizaciones políticas y sociales a acompañarlos en la lucha.