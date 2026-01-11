En medio de los incendios en la Patagonia, Milei prepara el discurso del Foro de Davos en la defensa de la propiedad privada

A una semana de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei redacta el discurso que brindará en el Foro Económico de Davos y que incluirá una defensa al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela, además de reafirmar el programa de ajuste que impulsó con su llegada a la gestión.

El mandatario viajará el próximo domingo 18 de enero para asistir al evento que se desarrollará desde el 19 al 23 bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.

Asimismo, incorporará a su tercer discurso en el foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista.

“El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, sostuvo ante esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la agencia Noticias Argentinas.