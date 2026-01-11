EN VIVO
Minuto a minuto

En medio de los incendios en la Patagonia, Milei prepara el discurso del Foro de Davos en la defensa de la propiedad privada

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei mantuvo reuniones en la Casa Rosada tras iniciar el año en la Quinta de Olivos, entre ellas con audiencias con influencers libertarios. Además, se confirmó que el mandatario realizará actividades de gestión en Córdoba y Buenos Aires, alejadas de recorridas partidarias tradicionales.  En tanto, no se expresó respecto a los incendios en la Patagonia.

En paralelo, Milei avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026 y se espera que vuelva a encolumnarse detrás de Donald Trump de manera irrestricta.  

Hace 1 hora

Milei prepara el discurso del Foro de Davos en la defensa de la propiedad privada

A una semana de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei redacta el discurso que brindará en el Foro Económico de Davos y que incluirá una defensa al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela, además de reafirmar el programa de ajuste que impulsó con su llegada a la gestión.

 

El mandatario viajará el próximo domingo 18 de enero para asistir al evento que se desarrollará desde el 19 al 23 bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.

 

Asimismo, incorporará a su tercer discurso en el foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista.

 

“El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, sostuvo ante esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la agencia Noticias Argentinas.

Hace 2 horas

El plan del "cordón sanitario" contra Milei y el poroteo del rechazo al DNU de la SIDE

Dirigentes históricos vinculados a la UCR piden buscar coincidencias con otros sectores políticos frente al avance de la ultraderecha, con el objetivo de establecer un límite. El mapa de votos en Diputados que deja a la oposición a un paso de derogar la reforma de inteligencia en febrero.

El avance de Javier Milei sobre el sistema de inteligencia nacional logró lo que parecía imposible: unir en una acción judicial a referentes históricos del radicalismo que hoy habitan veredas opuestas. Bajo la consigna de formar un "cordón sanitario" para proteger la democracia, figuras como Federico Storani y Leopoldo Moreau impulsan un amparo contra el DNU 941/25, mientras el Congreso empieza a sacar cuentas para el verano.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

"Erraron otra vez": Milei celebró la cancelación del swap con más deuda

Por su cuenta de X, el Presidente justificó la cancelación de parte del préstamo de reservas con el Tesoro de los Estados Unidos con fondos de un nuevo endeudamiento con organismos internacionales.

El presidente Javier Milei justificó la cancelación de parte del swap del Banco Central (BCRA) con el Tesoro de los Estados Unidos con fondos de un nuevo endeudamiento con organismos internacionales, en particular, con el Banco Internacional de Pagos (BIS), conocido como Banco de Basilea.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

La Guerra de Trump y la fantasía periférica de Milei

Las últimas son medidas de Guerra con G mayúscula que le dan espesor a una retórica radicalizada. A esta altura del partido resulta evidente que el ataque a Caracas fue el primer movimiento de algo más grande.

Mientras Donald Trump se pertrecha para una Guerra con G mayúscula, Javier Milei pone en práctica una nueva teoría de las relaciones internacionales: la fantasía periférica, que consiste en justificar una subordinación total no por reconocer los límites en la autonomía de un país con las características de Argentina sino por una sobredimensión narcisista de su importancia que lo lleva a creerse un socio y no un insumo descartable. Los buitres, viejos conocidos, ahora sobrevuelan Venezuela, mientras el partido te pide que dejes de creer lo que ven tus ojos y el “nuevo” fascismo neoliberal adopta abiertamente la retórica del viejo fascismo del siglo XX.

Leer la nota completa
Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas