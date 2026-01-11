Incendio en La Patagonia: brigadistas reclaman condiciones laborales en medio del operativo de emergencia

El operativo de combate contra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces entró este domingo en una fase crítica, con el foco principal puesto en la protección de la vida, las viviendas de los pobladores y la infraestructura turística. En este marco, brigadistas denuncian precariedad laboral y exigen salario digno, condiciones laborales y pases a planta permanente. El Gobierno de Milei publicó cuáles son las tareas que se están llevando a cabo, pero no explicó cuál es el presupuesto para los trabajadores.

El brigadista del Parque Nacional Los Alerces y delegado de ATE, Hernán Mondino, transmitió un mensaje desde el foco activo en el lago Menéndez. “Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de la Lanín, el Huapi, la Laguna Blanca, el Alerces y queremos llevar un mensaje a la comunidad, en realidad, a las autoridades principalmente”, señaló. Según explicó, la situación laboral de los brigadistas “viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo”.

Mondino remarcó que el reclamo se centra en cuestiones básicas: “Estamos pidiendo lo esencial, un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé el trabajo y una jubilación acorde”. En ese sentido, advirtió que la falta de respuestas los coloca en una situación límite: “Necesitamos las respuestas de manera urgente, si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar”.

El brigadista subrayó que el compromiso de los equipos está intacto, pero que las condiciones actuales dificultan la tarea. “Nosotros queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas”, expresó.

Mientras tanto, el operativo en Los Alerces cuenta con un amplio despliegue de personal y tecnología para el manejo del fuego. Participan 83 combatientes de diversos Parques Nacionales, bomberos voluntarios de la región y de Palena (Chile), junto a grupos de pobladores. Además, 27 brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego realizan tareas preventivas en el cordón “La Momia”.

A partir del mediodía se sumaron medios aéreos provistos por la AFE y el Ejército Argentino, incluyendo dos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde. También se utilizan drones, monitoreo satelital y domos de vigilancia para detectar y seguir los puntos calientes.

Entre tanto, desde el Gobierno Nacional detallaron que continúa la asistencia a las provincias afectadas. “Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. El operativo incluye 15 medios aéreos, camiones autobomba 4x4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios”, publicó Manuel Adorni. Además, agradeció “especialmente a los brigadistas y bomberos que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos, y al Gabinete Nacional por todo el trabajo coordinado”. Sin embargo, no se expresó respecto al reclamo por salarios dignos y pases a plantas permanentes.

Cómo continúa la situación en Ruta 40 por los incendios

La transitabilidad en la región cordillerana se ve afectada por el avance de las llamas y las tareas de emergencia. La Ruta Provincial 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, mientras que la Ruta Nacional 40 fue normalizada tras la restricción total impuesta ayer en el tramo Epuyén – El Hoyo, aunque se recomienda transitar con extrema precaución.

El Centro Operativo instalado en Lago Verde continúa monitoreando el avance del siniestro, mientras se mantienen guardias nocturnas para resguardar a las poblaciones y realizar recorridos preventivos con kits de ataque rápido.