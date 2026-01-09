Piden "extrema precaución" en rutas de la Patagonia por los incendios

Pidieron “extrema precaución” para circular por Ruta 40.

El fuego no da tregua en la provincia de Chubut y Vialidad Nacional pidió “extrema precaución” para circular por Ruta 40, luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance de las llamas. En tanto, el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas refuerzan las tareas de apoyo en distintas zonas de la Patagonia para combatir los incendios.

Según informó Vialidad Nacional, la circulación de la ruta nacional que atraviesa el país ya fue habilitada para todo tipo de vehículos, pero se mantiene la baja visibilidad a raíz del humo intenso como consecuencia del fuego.

Durante la noche de este jueves se habían dado a conocer videos que alarmaron a la población por el avance del incendio forestal fuera de control que alcanzó la Ruta 40, motivo por el cual el Municipio de Epuyén indicó que la traza estaba cortada en los tramos frente a Letras Corpóreas y Puente Apablaza, además del balcón de Epuyén.

Tras el siniestro, las autoridades anunciaron este viernes por la mañana que se habilitó la circulación de la Ruta 40, aunque indicaron que es necesario transitar con “extrema precaución” por visibilidad reducida en algunos sectores debido a incendios forestales y por los equipos de emergencia que circulan por la zona.

Se trata del tramo Epuyén-El Hoyo, que había sido afectado por la proximidad de las llamas y, a pesar de que ahora está habilitado, se solicita respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en la ruta y circular con cuidado.

En el área trabajan 200 brigadistas provinciales y nacionales de manera coordinada en tres áreas afectadas de la Cordillera chubutense, con apoyo de medios aéreos, personal de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia, equipos de Vialidad, fuerzas de seguridad y del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, que ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Refuerzan apoyo logístico en todo la Patagonia

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se encuentran prestando apoyo en las tareas que se desarrollan para combatir los incendios en distintas zonas de la Patagonia, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y a partir de los requerimientos formulados por las autoridades competentes. La intervención se orienta a brindar ayuda humanitaria, apoyo logístico y fortalecer las capacidades operativas.

En El Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, el Ejército brinda apoyo logístico al combate aéreo y tareas de monitoreo del incendio. En la zona se desplegaron dos oficiales y tres suboficiales, junto con un helicóptero Bell UH-1H y un camión cisterna VEE de 25 toneladas, con capacidad para 6.000 litros de combustible aeronáutico.

El despliegue en El Chalten.

En El Hoyo, provincia de Chubut, el apoyo se concentra en la ayuda humanitaria a los equipos que combaten el fuego. Personal del Regimiento de Caballería de Exploración 3 (Esquel) participa en la preparación de raciones alimentarias para brigadistas forestales, con una capacidad de hasta 250 raciones diarias. En el lugar trabajan un suboficial y dos soldados voluntarios, en el marco del operativo que asiste a los equipos desplegados en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén.

En tanto, en Esquel, también en Chubut, medios y personal permanecen en apresto en el Regimiento de Caballería de Exploración 3 para responder ante eventuales requerimientos operativos. El apoyo previsto incluye logística para el combate aéreo de incendios, traslado de brigadistas forestales y provisión de combustible aeronáutico.