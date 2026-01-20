Cómo era Julieta Ortega de joven en fotos: la transformación de la actriz y qué es de su vida

Hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, Julieta creció en un entorno ligado al espectáculo, aunque con una crianza que priorizó cierta distancia de la exposición mediática

La figura de Julieta Ortega despierta interés tanto por su trayectoria artística como por su historia personal. Hija de una de las familias más conocidas del espectáculo argentino, de Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, su evolución a lo largo de los años refleja cambios estéticos, decisiones profesionales y una búsqueda constante de identidad, más allá del apellido que la acompaña desde el nacimiento.

Los primeros años de Julieta Ortega y su entorno familiar

Nacida en el seno de una familia emblemática, Julieta Ortega es la segunda hija de Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar. A pesar de haber crecido rodeada de figuras del espectáculo, su infancia no estuvo marcada por una exposición permanente a los sets de filmación. Según recordó en distintas oportunidades, su padre no solía llevarla a sus trabajos y su madre ya se había alejado de ese mundo.

En ese contexto, fue Ana María Picchio, su madrina de bautismo, quien tuvo un rol clave en el despertar de su vocación artística. La actriz se convirtió en una referente temprana y mentora de una pasión que, con el tiempo, se transformaría en profesión. Ese recorrido inicial explica, en parte, la mirada personal que Ortega desarrolló sobre el oficio y su propio lugar dentro de la industria.

Cómo era Julieta Ortega de joven y su transformación con los años

Las fotos de Julieta Ortega en su juventud muestran una imagen fresca y natural, acorde a las tendencias de cada época. Desde sus primeras apariciones públicas, su estilo fue evolucionando sin rupturas abruptas, acompañando tanto el paso del tiempo como las distintas etapas de su vida personal y laboral.

Lejos de construirse a partir de una imagen rígida, su transformación estuvo ligada a la madurez y a nuevas búsquedas. Con el correr de los años, consolidó una presencia más sobria y definida, reflejo de una actriz que priorizó el crecimiento interno por sobre la exposición constante. Esa evolución estética fue paralela a un proceso de afirmación personal y profesional.

La vida personal: maternidad y relaciones

En 2005 nació Benito, su único hijo, fruto de su matrimonio con el músico Iván Noble, con quien estuvo casada entre 2002 y 2009. La maternidad ocupó un lugar central en su vida y marcó una etapa de replanteos y cambios profundos. Tras su separación, mantuvo una relación de dos años con el empresario Esteban Eskenazi.

Más adelante, entre 2019 y 2020, Julieta Ortega estuvo en pareja con Camilo Vaca Narvaja, doce años menor que ella y padre de Helena, hija que tuvo con Florencia Kirchner. Sobre esa relación, la actriz expresó que fue la primera vez que salió con alguien más joven, ya que siempre se había sentido atraída por personas mayores, no solo en lo afectivo sino también en lo intelectual y emocional.

Julieta Ortega hoy: trabajo, independencia y nuevos proyectos

Más allá de pertenecer a una familia emblemática del espectáculo, su recorrido personal y profesional da cuenta de una búsqueda sostenida de autenticidad

Además de su carrera como actriz, Julieta Ortega decidió diversificar su camino profesional. Hace un tiempo lanzó su emprendimiento de ropa y pijamas, Jota & Co., un proyecto que responde a una necesidad de independencia económica y creativa. Para ella, contar con alternativas fuera de la actuación es una forma de prepararse para los altibajos propios de la profesión.

La actriz reconoce los privilegios de su apellido, pero remarca la importancia de generar su propio sustento, especialmente como mujer. En distintas reflexiones públicas, cuestionó los mandatos tradicionales con los que fue criada y destacó la importancia de construir un camino propio. En la actualidad, combina el trabajo artístico con la gestión de su marca, convencida de que ese equilibrio la acerca a la persona que alguna vez soñó ser.