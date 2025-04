Uno de los hijos de Palito Ortega fue internado el pasado martes.

La familia Ortega atraviesa un difícil momento ya que el hijo mayor del clan debió ser hospitalizado sin su consentimiento, por un episodio que atañe a su salud mental. Martín Ortega es el artista que fue internado, dado el cuadro que presentaba, en el que corría peligro su integridad y la de quienes lo rodeaban.

En el ciclo Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer se refirió a esta hecho y contó: "El Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal".

"Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa", continuó el periodista de espectáculos. Y agregó: "Si la Justicia no está, uno queda un poco huérfano en una sociedad que tiene que contener, acompañar y dar salud".

Por su parte, María Belén Ludueña habló al respecto en su ciclo de El Trece y sostuvo: "Una ambulancia del SAME llegó a su casa aproximadamente a las 17.47 y fue trasladado a una clínica de salud mental junto a su hermana Julieta". Mientras que la panelista Virginia Gallardo agregó: "Todo sucedió tras un llamado al 911 para una internación no consensuada por considerarse peligroso para sí mismo y para los demás”.

Martín Ortega.

El problema de salud mental de Tini Stoessel

En Telefe, Tini reveló: "Hay que dejar que la vida también sorprenda. Intentar vivir lo mejor puedas, intentar ir cumpliendo las cosas, que si no se te cumplen ir por otro lado. Entender que las cosas que no salen forman parte de la vida, y son las que más te enseñan".

"Hoy entiendo un montón de cosas a partir de que me diagnosticaron depresión, saber de qué se trataba, cómo entender ciertas situaciones que te pasan en momentos inesperados", continuó la artista. Y cerró: "Entender cómo abarcar esas situaciones, qué hacer, a quién acudir, qué respiración hacer. Hay un montón de cosas de aprendizaje que empecé a tener a partir de eso. Pero a lo largo de mi vida, desde que tengo 14 años empecé a trabajar y hay un montón de herramientas profesionales y personales que fui involucrando a medida que fui creciendo".

Cinthia Fernández contó de qué la operaron

"Aparezco tarde por estos pagos porque…me hicieron una extracción de un quiste. Si sos impresionable, las imágenes que voy a poner a continuación pueden ser sensibles. Estoy acá en mi camarín, antes de salir a LAM (América), ya se me está yendo la anestesia", comentó Fernández en su descargo de redes. Y sumó: "Lo que quiero decirles es que, si les impresiona, no vean el siguiente video, pero se los necesito mostrar porque es muy importante a nivel profesional. Al principio pensé que era un granito y lo tuve mucho tiempo. Resulta que no era un granito, era un quiste. También me había pasado una vez en la cabeza y me lo terminó sacando un cirujano por lo mismo".