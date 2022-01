Luis Bremer y el fuerte cruce con un productor macrista: "Descontextualizar es mentir"

El periodista Luis Bremer cruzó a un productor macrista, Martín Amestoy, por los vuelos al exterior en plena pandemia de coronavirus.

El de los vuelos al exterior en pleno coronavirus siempre fue un tema candente en la Argentina, desde que se desató la pandemia allá por mediados de marzo de 2020. En esta ocasión, los que protagonizaron un fuerte cruce al respecto en las redes sociales fueron el periodista Luis Bremer y el productor Martín Amestoy.

Todo se dio luego de que el panelista denunciara públicamente sus problemas con una empresa de viajes, Al Mundo, para tomar un vuelo de regreso al país después de sus vacaciones en el exterior. Uno kirchernista y el otro macrista, fue Amestoy el que comenzó la pelea a través de Twitter.

Entonces, el comunicador no se quedó callado, le respondió con todo y empezaron con una serie de reacciones que involucraron también a otros usuarios de la mencionada aplicación.

Luis Bremer cruzó al macrista Martín Amestoy: "Descontextualizar es mentir"

El productor de televisión publicó en su cuenta oficial (@martin_amestoy): "Acompáñenme a ver esta triste historia del querido @luisbremer". Junto a tres capturas de pantalla en su mensaje, recordó cuando en marzo de 2021 el periodista cuestionaba a los argentinos que veraneaban afuera del país en medio de la pandemia.

Sin embargo, el comunicador de El Nueve no se quedó atrás y le respondió mediante su perfil: "Estimado Martin. Sali del país sin las cifras astronómicas que hoy lamentablemente hay de contagios, con un viaje previsto hace seis meses y con pauta completa de vacunación", le aclaró. "Descontextualizar es mentir", profundizó.

Allí fue cuando Martín Amestoy contraatacó a Luis Bremer y con un "estimado Luis" de por medio, aseguró que "sabrás muy bien que está muy difícil el tema con los vuelos en este país, tu gobierno siempre propuso cerrar fronteras y las cifras están en crecimiento hace rato". "Era muy probable que tuvieras problemas al regreso, como todos los argentinos desde dos años a hoy", amplió.

De cualquier manera, el panelista quiso aclarar el tema y le resaltó que estaba "mezclando un mensaje de marzo de 2021, con ínfima llegada de vacunas, a un mensaje de estas horas, que no tiene que ver con los aviones". Según él, su inconveniente para retornar no estuvo vinculado con las cuestiones de la política nacional, sino "con las respuestas poco empáticas de ciertas empresas con sus clientes varados y sin seguro por este tipo de recambio".

En medio de los intercambios con más usuarios, Bremer también le respondió a otro tuitero que planteaba lo mismo que Amestoy: "Son tres instancias distintas de la misma pandemia. 2020, caos y cierres en el mundo (sin prohibición de salida); marzo de 2021, primeras aplicaciones de las dosis que iban llegando. Y otra ahora, con más de un 85% vacunados. No es lo mismo".

El fuerte cruce en Twitter entre Martín Amestoy y Luis Bremer.

Qué le pasó a Luis Bremer para volver a Argentina

El ex Intratables (América TV), que se contagió de coronavirus en los últimos días, destrozó a la compañía de viajes Al Mundo: "Estoy con Covid-19 fuera del país y la maravillosa gente de @almundo_ar me ofrece regresar en febrero y pagando un dineral. Y además me responden esto!!! Muy tranquilizador todo. Cuando me den el alta, me pongo un chiringo. Qué vulnerables somos ante estas empresas". Para terminar, citó al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

La contestación de Al Mundo que hizo estallar a Bremer ante su reclamo, de la que él mismo adjuntó una captura, fue: "No sos la única persona que necesita ayuda o volver antes. Los aviones tienen capacidad máxima. Si no hay asientos libres, no podés viajar parado".