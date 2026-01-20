Una estatua del golfista Seve Ballesteros desaparece en España

FOTO DE ARCHIVO. Los espectadores en las gradas sostienen una pancarta en homenaje al fallecido Seve Ballesteros en el primer hoyo antes de los Foursomes de la Ryder Cup 2023, en el Marco Simone Golf & Country Club, Roma, Italia

Las autoridades españolas han abierto una investigación tras la desaparición de ‍una estatua conmemorativa ⁠del golfista Seve Ballesteros en su localidad natal de Pedreña, situada cerca de Santander.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo confirmó el domingo el incidente a través de sus cuentas en las redes sociales, calificó la desaparición de "este lamentable ‌suceso", y señaló que podría ⁠tratarse de un ⁠delito. "Todo apunta a que se trata de un robo", aseguró el consistorio.

La estatua, que ‍ha sido un punto destacado de la pequeña localidad de ⁠Pedreña (en la región ‌de Cantabria, norte de España) como homenaje al legado de Ballesteros, desapareció en algún momento del fin de semana, dijo la policía local a ‌Reuters, ‌que indicó que ya están trabajando para identificar a los responsables y recuperar el tributo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si alguien ha observado movimientos sospechosos en las ​últimas 24 horas, por favor, que lo comunique a la Guardia Civil o a la Policía Local", instó el Ayuntamiento en una publicación en Facebook.

La estatua a tamaño real del fallecido golfista estaba ‍ubicada en el parque de La Barquería y fue creada en 2009 por el escultor Salvador García Ceballos. Se instaló de forma permanente en 2017.

La estatua ​es de bronce y lo representa en una de sus poses más características, con ​el puño en alto en un gesto triunfal tras ganar el Open ⁠Británico de 1984 en Saint Andrews.

(Informes de Fernando Kallas y Emma Pinedo, edición en español de Jorge Ollero Castela)