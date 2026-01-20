EN VIVO
Golf

Una estatua del golfista Seve Ballesteros desaparece en España

20 de enero, 2026 | 10.08

Las autoridades españolas han abierto una investigación tras la desaparición de ‍una estatua conmemorativa ⁠del golfista Seve Ballesteros en su localidad natal de Pedreña, situada cerca de Santander.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo confirmó el domingo el incidente a través de sus cuentas en las redes sociales, calificó la desaparición de "este lamentable ‌suceso", y señaló que podría ⁠tratarse de un ⁠delito. "Todo apunta a que se trata de un robo", aseguró el consistorio.

La estatua, que ‍ha sido un punto destacado de la pequeña localidad de ⁠Pedreña (en la región ‌de Cantabria, norte de España) como homenaje al legado de Ballesteros, desapareció en algún momento del fin de semana, dijo la policía local a ‌Reuters, ‌que indicó que ya están trabajando para identificar a los responsables y recuperar el tributo.

"Si alguien ha observado movimientos sospechosos en las ​últimas 24 horas, por favor, que lo comunique a la Guardia Civil o a la Policía Local", instó el Ayuntamiento en una publicación en Facebook.

La estatua a tamaño real del fallecido golfista estaba ‍ubicada en el parque de La Barquería y fue creada en 2009 por el escultor Salvador García Ceballos. Se instaló de forma permanente en 2017.

La estatua ​es de bronce y lo representa en una de sus poses más características, con ​el puño en alto en un gesto triunfal tras ganar el Open ⁠Británico de 1984 en Saint Andrews.

(Informes de Fernando Kallas y Emma Pinedo, edición en español de Jorge Ollero Castela)

