Autorizan a una aerolínea china a operar vuelos entre Buenos Aires y Shanghái

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, oficializó la autorización a la empresa China Eastern Airlines Co., Ltd para realizar vuelos internacionales de pasajeros y carga con la República Popular China. La semana pasada también autorizó a una línea a operar vuelos regulares y no regulares en la ruta Buenos Aires–Madrid y otra empresa recibió el aval oficial para cubrir el tramo Buenos Aires–Florianópolis.

La medida fue confirmada en la disposición 42/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, luego de completarse los trámites administrativos y jurídicos previstos en la normativa vigente. Según la resolución, este marco jurídico habilita a la compañía a programar vuelos regulares y no regulares, tanto de pasajeros como de carga, en la ruta que conecta puntos en China con puntos intermedios y con Argentina.

De acuerdo con lo establecido, la autorización se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre los gobiernos de Argentina y China, ratificado por la Ley 26.188, y en el Acta de Entendimiento vigente que regula las operaciones aerocomerciales bilaterales.

Según precisaron desde la cartera económica, la empresa cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios. Los documentos presentados acreditaron la designación de China Eastern Airlines como transportadora por parte de la autoridad aeronáutica de su país, en concordancia con los acuerdos bilaterales vigentes.

En ese sentido, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un dictamen favorable dentro de sus competencias técnicas y regulatorias, mientras que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía reafirmó el acto administrativo en cumplimiento del proceso legal correspondiente.

La resolución instruye la notificación a la empresa y la comunicación a la ANAC, habilitando la posibilidad de iniciar operaciones en las rutas mencionadas bajo la modalidad combinada de pasajeros y carga. Asimismo, la Subsecretaría de Transporte Aéreo dispuso dar intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial para la publicación formal y archivo del expediente, en línea con el procedimiento administrativo habitual.

Más empresas autorizadas para volar en Argentina

El jueves de la semana pasada el Gobierno nacional también autorizó a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar vuelos regulares y no regulares en la ruta Buenos Aires–Madrid, bajo la disposición 40/2025, tras constatar que la compañía española cumplió con los requisitos legales y administrativos exigidos. Finalmente, este martes se sumó una nueva autorización en el marco de la política de apertura aerocomercial: otra empresa recibió el aval oficial para cubrir el tramo Buenos Aires–Florianópolis.