Arsenal vs. Bayern Munich por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online

Arsenal y Bayern Munich protagonizarán uno de los duelos más esperados de la temporada cuando se enfrenten este miércoles en el Emirates Stadium, en un choque que medirá a los dos únicos equipos con récord perfecto en la Champions League. Ambos conjuntos llegan con 12 puntos de 12 posibles tras cuatro jornadas, pero al menos uno de estos registros inmaculados llegará a su fin cuando suene el pitazo final. Los Gunners buscarán extender su increíble racha de 15 victorias consecutivas en casa en la fase de liga del torneo continental, mientras que los bávaros intentarán mantener su condición de invictos en todas las competiciones esta temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Bayern Munich, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Bayern Munich?

El partido entre Arsenal y Bayern Munich por la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El partido se podrá ver en vivo por ESPN 2 y se podrá ver via streaming por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso con un récord impecable en la Champions League, habiendo ganado sus cuatro partidos disputados sin recibir un solo gol. Los Gunners acumulan 11 tantos a favor y ninguno en contra, demostrando una solidez defensiva excepcional que los ha posicionado en la cima de la tabla junto a su rival de este miércoles. Además, lideran la Premier League con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

El Arsenal viene de conseguir una contundente victoria por 4-1 ante el Tottenham en el derbi del Norte de Londres, un partido en el que Eberechi Eze brilló con el primer hat-trick en la historia de estos clásicos en la Premier League. Leandro Trossard abrió el marcador con un disparo desviado, y aunque Richarlison descontó con un golazo de larga distancia, nunca hubo verdadero peligro de remontada para los locales. Esta victoria consolidó aún más el liderato de los Gunners en el campeonato doméstico.

Los londinenses buscarán este miércoles su decimosexta victoria consecutiva como local en la fase de liga o de grupos de la Champions League, una racha impresionante que refleja su poderío en el Emirates Stadium. El equipo de Arteta persigue el ambicioso objetivo del doblete doméstico y continental, una meta que luce cada vez más realista dado el nivel exhibido en ambas competiciones. Sin embargo, enfrentarán el desafío más exigente posible en este momento del torneo.

Por su parte, el Bayern Munich también ostenta un récord perfecto en la competición con cuatro victorias en cuatro partidos, aunque con una defensa algo menos sólida que la de su rival. Los bávaros lideran la tabla de la Champions League por encima del Arsenal gracias a una mejor diferencia de goles, habiendo anotado más tantos que los Gunners. El equipo de Vincent Kompany se mantiene invicto en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, con apenas un empate 2-2 ante Union Berlin como único tropiezo antes del parón internacional.

Los alemanes vienen de protagonizar una espectacular remontada en su último partido de la Bundesliga, cuando vencieron 6-2 al Freiburg después de estar perdiendo 2-0. Michael Olise fue la gran figura de ese encuentro con cinco intervenciones directas en goles, demostrando la impresionante capacidad ofensiva del conjunto bávaro. Previamente, el Bayern había conseguido una importante victoria por 2-1 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, con doblete de Luis Díaz, aunque el colombiano vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo.

El historial reciente favorece claramente al Bayern Munich, que acumula una racha de cinco partidos sin perder ante el Arsenal, con cuatro victorias y un empate. Los bávaros fueron verdaderos verdugos de los Gunners durante la era de Arsène Wenger, aunque el último enfrentamiento entre ambos, en los cuartos de final de la Champions League 2023-24, estuvo muy parejo y el equipo alemán apenas se impuso por 3-2 en el marcador global. Solo siete vallas invictas en 18 partidos esta temporada representan una vulnerabilidad que el Arsenal intentará explotar en este choque de titanes.

Formaciones probables de Arsenal y Bayern Munich

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Harry Kane.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, deberá afrontar este compromiso con varias bajas importantes. Gabriel Magalhaes está descartado por una lesión en los isquiotibiales, al igual que Viktor Gyokeres, mientras que Gabriel Jesus continúa recuperándose de su lesión del ligamento cruzado anterior y Kai Havertz sufrió un contratiempo en su recuperación de la cirugía de rodilla. Martin Odegaard es duda para el encuentro debido a molestias en la rodilla, aunque hay optimismo sobre su posible regreso. En el banco de suplentes contra el Tottenham estuvieron Noni Madueke y Gabriel Martinelli, ambos ya recuperados de sus respectivas molestias.

Piero Hincapié, cedido por el Bayer Leverkusen, tuvo un rendimiento sobresaliente en reemplazo de Gabriel Magalhaes en el derbi del Norte de Londres, por lo que el defensor ecuatoriano se perfila para mantener su lugar en el once inicial. A pesar de tener un partido crucial ante el Chelsea en la Premier League el próximo fin de semana, se espera que Arteta mantenga la misma formación que venció al Tottenham, priorizando este enfrentamiento de máxima exigencia en la Champions League.

Por el lado del Bayern Munich, Vincent Kompany se verá obligado a realizar al menos un cambio debido a la suspensión de Luis Díaz, quien fue expulsado en el partido ante el PSG y recibió una sanción de tres partidos en la Champions League, por lo que no volverá a jugar en el torneo continental hasta 2026. Además, el técnico belga no podrá contar con Jamal Musiala, quien sufre una lesión en el tobillo, ni con Alphonso Davies, que arrastra problemas en la rodilla. Estas ausencias representan bajas sensibles para el conjunto alemán en un partido de tanta trascendencia.

Sin embargo, hay buenas noticias para los bávaros con el esperado regreso de Serge Gnabry, el ex jugador del Arsenal que se perdió el partido ante Freiburg por una molestia en la rodilla pero tiene altas chances de estar disponible. La gran novedad podría ser la titularidad de Lennart Karl, el prometedor juvenil de 17 años que se convirtió en el goleador más joven en la historia del Bayern en la Champions League y que aportó un gol y una asistencia en la goleada ante Freiburg el pasado fin de semana, demostrando su madurez pese a su corta edad.

Arsenal vs. Bayern Munich: ficha técnica