Trump demandó a la BBC y pidió hasta 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la entrega de la Medalla Mexicana de Defensa Fronteriza en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D.C., Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump demandó este lunes a la BBC por difamación, en referencia a la cobertura que hizo la corporación de radiodifusión británica del asalto al capitolio en 2021. El republicano denunció que la BBC cortó y pegó de forma arbitraria dos partes de su discurso de ese día. En la primera decía a sus seguidores que marcharan sobre el Capitolio y en la otra los animaba a "luchar como el demonio". Trump argumentó que la BBC "omitió" la parte en la que pedía que las protestas fueran pacíficas.

La BBC dijo que responderá a la demanda en la que Trump pide 5.000 millones de dólares y recordó que el mes pasado se disculpó con el presidente y está confiado en que no hay pruebas para una demanda. "Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso", dijo un portavoz de la BBC.

La denuncia de Trump

La demanda de Trump alega que la BBC lo difamó y violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Pide 5.000 millones de dólares en daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos de la demanda.

El mes pasado, la BBC pidió disculpas, admitió un "error de juicio" y reconoció que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamado directo a la acción violenta.

En su demanda presentada el lunes en un tribunal federal de Miami, Trump dijo que si bien la BBC pidió disculpas consideró que "no ha mostrado ningún remordimiento real por sus malas acciones ni cambios institucionales significativos para prevenir futuros abusos periodísticos".

La BBC se financia a través de un canon obligatorio que pagan todos los telespectadores en Reino Unido, lo que, según los abogados británicos, podría hacer que cualquier pago a Trump fuera políticamente delicado. Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado que la BBC "tiene un largo patrón de engañar a su audiencia en la cobertura del presidente Trump, todo al servicio de su propia agenda política de izquierda."

Un portavoz de la BBC dijo a Reuters más temprano el lunes que no tenía "ningún contacto adicional de los abogados del presidente Trump en este momento. Nuestra posición sigue siendo la misma". La emisora no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios tras la presentación de la demanda.

Con información de Reuters