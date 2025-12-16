Reparto de "Los abandonados", temporada 1 de la serie de Netflix: elenco y quiénes actúan

"Los abandonados", temporada 1 disponible en Netflix.

Netflix continúa su apuesta por producciones ambiciosas y de tono adulto con Los abandonados, una serie original que reinterpreta el western clásico desde una mirada más oscura, emocional y contemporánea. La ficción se ambienta en el Territorio de Washington a mediados del siglo XIX, un tiempo marcado por la ausencia de ley, las disputas por la tierra y la supervivencia en una frontera hostil.

Elenco principal de "Los abandonados"

Fiona Nolan (Lena Headey) es la líder del grupo conocido como “los abandonados”. Protectora, determinada y marcada por un pasado oscuro, Fiona actúa como madre y guía de una comunidad formada por huérfanos y excluidos. Su figura encarna la resistencia frente a un sistema que nunca les dio lugar.

Lena Headey.

Constance Van Ness (Gillian Anderson) es matriarca de una familia rica y poderosa. Constance es fría, calculadora y profundamente ambiciosa. Representa el poder económico y social de la época, y está dispuesta a todo para conservar su estatus, incluso si eso implica cruzar límites morales irreversibles.

Gillian Anderson.

Trisha Van Ness (Aisling Franciosi) es la hija de Constance Van Ness, Trisha es un personaje atrapado entre la obediencia a su familia y su deseo de independencia. Su vínculo con Elias desafía el odio histórico entre ambos bandos y funciona como uno de los ejes emocionales de la temporada.

Aisling Franciosi.

Dahlia Teller (Diana Silvers) es una joven bajo la protección de Fiona y una figura clave en el inicio del conflicto central. Su agresión por parte de un miembro de la familia Van Ness desencadena los hechos que llevan al enfrentamiento entre los clanes.

Diana Silvers.

Elias Teller (Nick Robinson) es un hijo adoptivo de Fiona, un personaje enigmático marcado por la lealtad hacia su familia y el deseo de escapar de la violencia que lo rodea. Su arco narrativo se centra en el conflicto de seguir el camino impuesto por la supervivencia o elegir una vida distinta. Es un personaje sensible, atravesado por el amor y la culpa.

Nick Robinson.

Producción e historia de "Los abandonados"

La serie se puede ver en Netflix; su primera temporada cuenta con siete episodios estrenados en diciembre de 2025. Detrás del proyecto se encuentra Kurt Sutter, creador de Hijos de la anarquía, quien vuelve a explorar comunidades al margen del sistema, atravesadas por la violencia, los códigos propios y la lucha por el poder. Con una puesta en escena cuidada y paisajes imponentes, “Los abandonados” combina drama histórico, tragedia familiar y tensiones políticas.

La historia gira en torno al enfrentamiento entre dos clanes opuestos: una poderosa familia terrateniente y un grupo de huérfanos y marginados que intenta construir su propio refugio. En ese choque de mundos, el peso de la serie recae especialmente en sus personajes femeninos, interpretados por actrices de gran trayectoria, que elevan el conflicto más allá de la acción y lo convierten en un relato sobre identidad, justicia y venganza.