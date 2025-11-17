Volver al Futuro III y el homenaje a un genio del western que casi nadie vio.

Volver al Futuro III, estrenada en 1990 y cierre de la trilogía de Robert Zemeckis que sigue las aventuras de Marty McFly y el Doc Brown a través del tiempo, contiene un homenaje que muy pocos cinéfilos vieron a uno de los más grandes actores y directores del western. La escena clave que hace un guiño a uno de "los grandes" en el género.

En una escena de los primeros minutos de Volver al Futuro III, el Doc Brown (Christopher Lloyd) de 1955 ayuda a Marty McFly (Michael J.Fox) a prepararse para viajar a 1885, y la cámara captura a Marty vestido con ropa acorde a la época. Asimismo, el personaje lanza la frase memorable: "Clint Eastwood nunca iría con esta pinta". La reacción de Doc es de confusión y responde: "¿Clint qué?".

El chiste funciona a la perfección ya que Clint Eastwood aún no era famoso en 1955, algo de lo que se da cuenta Marty y remata: "Ah… claro, tú aún no le conoces". En ese momento, la cámara enfoca dos carteles que están a su lado: se trata de los afiches de La venganza del hombre monstruo (Revenge of the Creature) y Tarántula. Estas películas se estrenaron en 1955 y marcaron el debut de un joven Eastwood en el cine, en pequeños cameos.

Recién una década más tarde la carrera de Clint Eastwood se despegaría con el éxito del western Por un puñado de dólares, en 1964. A dicho film le siguió una larga carrera como actor y director de cine, siendo uno de los más premiados y respetados de Hollywood.

La vida de Clint Eastwood a los 95 años

Tras el estreno de su última película Juror Nº2 en HBO Max, Clint Eastwood se encuentra preparando su próximo largometraje como director. En una reciente entrevista con Kurier-to-Reuters donde repasó su trayectoria, Eastwood sostuvo: “No hay razón para que un hombre no mejore con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro que hay directores que pierden el toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos".

Y sobre su nuevo paso como director de películas, Clint Eastwood pronunció una crítica hacia las secuelas y remakes: “Vivimos en una época de remakes y franquicias. He rodado secuelas tres veces, pero hace tiempo que no me interesa. Mi filosofía es: haz algo nuevo o quédate en casa”.