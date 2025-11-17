Quiénes son los hijos de Johnny Depp: así son Jack y Lily Rose

Johnny Depp con su hija mayor.

Desde muy jóvenes, Lily-Rose y Jack Depp han sido testigos privilegiados de un mundo marcado por la fama, el arte y la controversia. Crecieron bajo la mirada pública, pero cada uno eligió un camino singular: ella se desliza con naturalidad frente a las cámaras, mientras que él prefiere una vida más discreta, pero que también encuentra conexiones con su papá. Su figura de padres —Johnny Depp y Vanessa Paradis— funcionó como un viento creativo que empujó a ambos a buscar su lugar, lejos del molde convencional que muchos podrían esperar para los hijos de una estrella. Con la libertad de poder buscar sus propios caminos.

Johnny Depp enfrentó en los últimos años una vida difícil, atravesada por lo que fue el juicio con su ex pareja Amber Heard y la necesidad que tuvo de recuperar su credibilidad, después de ser denunciado falsamente por violencia de género. "Hay Muchas etapas sobre el cariño, y cuando uno está a punto de que nada le importe, tenés un hijo. Te empiezan a importar otras cosas, ya no dormís de la misma manera, ni pensás de la misma manera, ni estás tan inspirado o enamorado. Nos llenan de propósito", describió el actor en una entrevista con Verónica Lozano.

Cómo son los hijos de Jonnhy Depp

Lily-Rose, nacida en 1999, brilla con luz propia. Es actriz y modelo, y sabido construir una carrera con gran identidad, donde deslumbra por su belleza y elegancia. Ha protagonizado películas con atmósferas oscuras y góticas, además de ganarse un lugar en la moda. Su imagen se mueve entre pasarelas y sets de cine: un puente entre dos mundos que siempre le fue familiar. Aún así, Johnny Depp ha confesado que no siempre se siente cómodo viendo las películas de su hija, particularmente aquellas con desnudos.

Lily Rose Depp nació en 1999 y es modelo.

Por su parte, Jack (John Christopher Depp III), nació en 2002, y heredó del padre la pasión por el dibujo y la música, según cuenta el protagonista de la saga "Piratas del Caribe". Pero su ambición se cierne lejos del estrellato. Durante más de dos años trabajó como camarero en un restaurante en París, L’Area, sin buscar privilegios por ser Depp. Su jefe lo describes como un empleado “con los pies en la tierra”, una presencia modesta en un lugar frecuentado por celebridades. Además, ha dirigido cortometrajes con amigos y compuesto música, construyendo su propio arte lejos de las grandes pantallas.

Jack Depp mantiene un bajo perfil.

La relación del actor con sus hijos

El vínculo entre Johnny y sus hijos se define por el afecto profundo y una cierta admiración mutua. En distintos momentos del juicio mediático contra Amber Heard, Depp destacó que Lily-Rose y Jack “son mucho más inteligentes” que él, resaltando no solo su madurez, sino la lealtad familiar inquebrantable. Lily-Rose, en varias ocasiones, expresó en redes y entrevistas el amor y el respeto que siente por su padre, mientras su hermano menor prefiere que su presencia artística hable por sí misma.

Criar a sus hijos en Francia, fuera del bullicio de Hollywood, fue una decisión deliberada de Depp y Paradis. Johnny ha dicho que en ese entorno hallaron la libertad para crecer sin la presión constante de periodistas de chimentos. Y aunque los años han corrido, esa elección parece haber sido clave para que Lily-Rose y Jack se forjen en sus propios términos, guiados por la herencia artística de su padre, pero realizando su propio camino.