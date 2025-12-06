Colapinto se metió entre los argentinos con más vueltas en la F1.

A pesar de no haber logrado sumar puntos en la temporada, Franco Colapinto acumuló mucha experiencia en esta edición de la Fórmula 1, cuyo campeonato se definirá este domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi. Desde su regreso como reemplazante de Jack Doohan en Alpine a partir del GP de Ímola, el pilarense ha estado presente en todas las carreras, a excepción de la cita en Silverstone, donde no pudo largar por una falla en el A525.

De hecho, el piloto argentino completó todas las carreras que inició, salvo por la sprint del GP de Brasil, donde se accidentó en la quinta vuelta instantes después que Oscar Piastri. Con tales estadísticas, Colapinto había alcanzado las 1333 vueltas en la F1 tras el GP de Las Vegas, resultado que le permitió convertirse en el tercer argentino con más vueltas en la competencia al superar al histórico José Froilán González, que llegó a 1296 entre 1950 y 1960.

Ni bien finalizada la visita a la “ciudad del juego”, la F1 celebró este logro en la carrera del pilarense con un posteo con el ranking histórico de los argentinos en la máxima categoría. En este, el líder es Carlos Reutemann con un total de 6986 vueltas entre 1972 y 1982, años en los que cosechó 12 victorias, 45 podios y seis poles, mientras que Juan Manuel Fangio está segundo con 3022, aunque con la salvedad de haber sido el primero en alcanzar los cinco campeonatos del mundo.

Ahora bien, a Alpine parece haberle llegado tarde la información, ya que recién lo celebró este miércoles, cuando publicó en sus redes sociales que Franco alcanzó el tercer lugar del ranking histórico tras el GP de Qatar. A través de su cuenta de X, la escudería francesa escribió: “Ese es nuestro muchacho. @FranColapinto que avanza en la mayor cantidad de vueltas completadas por un piloto argentino en la Fórmula 1”.

El posteo incluyó una imagen actualizada en la que el pilarense aparece tercero en el ranking con 1389 vueltas, después de las 75 vueltas que completó en el GP de Qatar entre la sprint y la carrera principal. Cabe mencionar que la última fecha de la temporada tendrá 58 vueltas, por lo que Colapinto no podrá alcanzar a Fangio en esta temporada, aunque tendrá chances de acercarse considerablemente en 2026.

Ranking histórico de los argentinos en la F1.

Última carrera para Colapinto en 2025

Tras el decimocuarto lugar en el GP de Qatar, a Franco Colapinto solamente le queda una fecha por delante para cerrar una temporada complicada con Alpine en la que no logró sumar puntos. Este fin de semana, la Fórmula 1 se trasladará al Circuito Yas Marina para el Gran Premio de Abu Dhabi por la última fecha del año, en la que el argentino buscará sus primeros puntos y la máxima categoría decidirá a su campeón, título que se debate entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.