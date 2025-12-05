Sorteo del Mundial 2026: cómo y dónde verlo EN VIVO

Sorteo del Mundial 2026: cómo verlo en vivo

El sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 está cada vez más cerca, por el cual millones de fanáticos del fútbol están a la espera de lo que puede suceder este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La Selección Argentina quiere repetir lo hecho en Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, por lo que irá por un nuevo título en una Copa del Mundo renovada.

Con 42 seleccionados clasificados, sólo restan 6 -que se sabrán en marzo de acuerdo a los repechajes- para que se definan las 48 plazas. En cuanto a las alternativas para ver el mencionado sorteo, habrá transmisiones en un canal de aire, el cable y una plataforma paga. Cómo y dónde ver el sorteo: todas las alternativas posibles.

Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

La definición se podrá seguir en vivo a través de DIRECTV y de su plataforma de streaming DGO. La ceremonia comenzará a las 13.40 de Argentina y se transmitirá por la señal DSPORTS, presente en las señales 610 y 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV, y la grilla de DGO. DIRECTV ofrecerá la mayor cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026, con la transmisión de los 104 partidos que se jugarán entre el 11 de junio y el 19 de julio. En cuanto a TyC Sports y la TV Pública, en sus respectivas grillas de transmisión no aparece el sorteo.

Una de las opciones más confiables y populares para seguir el sorteo es FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA que transmitirá el evento sin costo y con calidad garantizada. Otra alternativa internacional, aunque con planes pagos, es DAZN, que a menudo ofrece pruebas o accesos promocionales según la región. La mencionada plataforma fue la que llevó a millones de usuarios el Mundial de Clubes de manera gratuita y en este caso deberán abonar para poder acceder a lo que sucederá hoy.

Así quedaron los bombos

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Clasificado Repechaje Europa A, Clasificado Repechaje Europa B, Clasificado Repechaje Europa C, Clasificado Repechaje Europa D, Clasificado Repechaje Intercontinental 1, Clasificado Repechaje Intercontinental 2.

* A la Selección Argentina le toca un rival por bombo, a excepción del bombo 1. Dichos equipos no pueden ser sudamericanos y no puede haber más de dos europeos por zona. Tampoco puede haber más de uno por Federación, entre todos los otros continentes.

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina va por un nuevo Mundial

Los repechajes de Europa

Se trata de una instancia en la que participan 16 equipos que fueron divididos en cuatro zonas de la misma cantidad de participantes en las que habrá partidos de semifinal y final para definir a los cuatro clasificados que restan de la UEFA.

A: Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia.

Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia. B: Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania.

Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania. C: Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo.

Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo. D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda.

El repechaje internacional

Se trata de un pequeño certamen que se encuentra compuesto por seis equipos que fueron divididos en dos zonas y cada una de ellas tiene a un integrantes clasificado a la final de manera automática debido a su posición en el ranking FIFA de noviembre.