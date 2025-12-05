Empleadas domésticas: cuánto aumenta por hora en diciembre 2025

Aumento empleadas domésticas.

Las trabajadoras de casas particulares vuelve a registrar una actualización salarial en diciembre. A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) autorizó una suba del 2,7%, aplicada de manera escalonada: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se dispuso el pago de un bono mensual, no remunerativo, de $14.000 durante tres meses, hasta enero de 2026, únicamente para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

La decisión fue tomada por la CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de las áreas de Economía y Trabajo. La medida tiene impacto directo sobre más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores de casas particulares en todo el país, que desde septiembre no habían recibido incrementos, luego de una paritaria que había cerrado con un total del 6,5% repartido entre julio, agosto y septiembre.

En el mercado laboral doméstico, los salarios oficiales funcionan como valores de referencia. Las organizaciones del sector señalan que, en la práctica, la remuneración real supera en al menos $2.000 por hora los montos de la escala mínima vigente, y se ubica entre $6.000 y $8.000 por hora, según la zona y el tipo de tarea.

Cuánto cobran las empleadas domésticas.

Cuánto se paga por hora en diciembre 2025 según categoría

Con el ajuste del 1,3% correspondiente a diciembre ya aplicado, las escalas fijadas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) quedan de la siguiente manera:

Supervisores

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes.

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes.

Personal para tareas específicas (cocina, actividades especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes.

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes.

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes.

Tareas generales

Incluye limpieza, cocina, mantenimiento del hogar o de pequeños comercios.

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes.

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes.

Esta categoría es la más numerosa dentro del sector y representa la mayor parte de los vínculos laborales bajo relación de dependencia en domicilios particulares.

Empleadas domésticas con aumento.

Adicionales, zonas y aguinaldo

Las trabajadoras que desempeñan más de una categoría perciben la remuneración correspondiente a la tarea mejor paga. Además, rige un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual por cada año de relación laboral cumplido, vigente desde septiembre de 2021. También continúa vigente el adicional del 30% por zona desfavorable, aplicable en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Respecto al aguinaldo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda que el Sueldo Anual Complementario se liquida en junio y diciembre tomando como base el 50% del salario más alto percibido durante el semestre. Si la prestación de servicios fue inferior a seis meses, se cobra de manera proporcional.