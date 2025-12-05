Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en diciembre 2025: de cuánto es el monto

Cuánto cambio de beneficios sociales en diciembre.

En diciembre, el programa Volver al Trabajo mantiene el mismo esquema de pago que viene aplicando desde su implementación, luego de la reconversión del ex Potenciar Trabajo. Esta prestación está dirigida a quienes fueron transferidos automáticamente desde el programa anterior, sin necesidad de reinscripción ni validaciones adicionales. Se trata de una población beneficiaria integrada mayoritariamente por trabajadores informales, jóvenes y adultos con dificultades de inserción laboral.

El objetivo central de Volver al Trabajo es mejorar las oportunidades de empleabilidad, impulsar la capacitación laboral y fomentar el desarrollo de proyectos productivos, tanto en forma individual como asociativa. La iniciativa se gestiona desde el Ministerio de Capital Humano y se articula con municipios, instituciones educativas, empresas y entidades sociales que acompañan los procesos formativos.

Volver al Trabajo: de cuánto es el monto en diciembre 2025

Durante diciembre 2025, los titulares del programa perciben una asignación fija, no remunerativa, de $78.000, la misma que se otorgó el mes anterior. Este monto se acredita todos los meses de manera automática en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios. No se requiere trámite adicional para su cobro.

A diferencia de los antiguos incentivos variables del Potenciar Trabajo, esta modalidad funciona como un pago mensual unificado, pensado exclusivamente como apoyo económico durante el período de formación, prácticas o participación en actividades laborales.

Volver al Trabajo no se liquida por terminación de DNI como las jubilaciones o la AUH. El programa, al igual que Acompañamiento Social, se paga el quinto día hábil de cada mes. En el caso de diciembre 2025, el calendario determina que la acreditación se realizará el viernes 5, directamente en las cuentas bancarias habilitadas por cada titular.

Volver al Trabajo: cuánto cobro en diciembre.

Cómo consultar si estás cobrando Volver al Trabajo

Los beneficiarios pueden verificar la acreditación del pago a través de plataformas oficiales del Estado:

Paso a paso:

Ingresar a Mi ANSES o a la aplicación Mi Argentina. Escribir CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Mis cobros”. Confirmar si aparece el beneficio “Volver al Trabajo” activo y su fecha de acreditación.

Estas plataformas informan en tiempo real el estado de pagos, movimientos y prestaciones vigentes.

Volver al Trabajo en diciembre.

Según la Secretaría de Trabajo, quienes perciben la prestación deben cumplir con una serie de requisitos vinculados al proceso de inserción laboral. Entre ellos:

Actualizar periódicamente la información personal y laboral en el Portal Empleo.

Participar de actividades formativas, prácticas o cursos cuando sean convocados.

Cumplir las normas y requisitos propios de cada instancia formativa , según corresponda.

Presentar documentación respaldatoria necesaria para el seguimiento del proceso.

Informar situaciones de incompatibilidad , como cambios laborales o ingresos no declarados.

Devolver montos abonados indebidamente, en caso de corresponder.

Estas condiciones buscan garantizar que el acompañamiento económico se complemente con un proceso real de capacitación y transición al empleo formal.