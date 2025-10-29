Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en noviembre 2025: de cuánto es el monto

Volver al Trabajo: cuánto se cobra

Los beneficiarios del Programa ex Potenciar Trabajo, actualmente divididos en las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, ya pueden consultar el monto y la fecha de cobro correspondientes a noviembre de 2025.

El programa, administrado por la ANSES en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, mantiene su esquema de pago habitual: los haberes se acreditan el quinto día hábil de cada mes, por lo que en esta oportunidad el cobro se realizará el viernes 7 de noviembre.

Vale recordar que “Volver al Trabajo” es un programa del Gobierno nacional que reemplaza al anterior Potenciar Trabajo, dentro del proceso de reorganización de planes sociales impulsado por el ministerio actual.

Fue creado en 2024 con el objetivo de favorecer la inserción laboral de personas que se encontraban bajo el Potenciar Trabajo y tienen posibilidades reales de integrarse al mercado formal de empleo.

"Volver al Trabajo": cuánto se cobra en noviembre

Tanto los beneficiarios de Volver al Trabajo como los del Programa de Acompañamiento Social percibirán el mismo monto, fijado en $78.000.

Programa Volver al Trabajo: $78.000

Programa Acompañamiento Social: $78.000

Fecha de pago: viernes 7 de noviembre de 2025

Cómo se dividen los programas

La reformulación del Potenciar Trabajo en dos líneas busca ordenar y focalizar la asistencia estatal.

Volver al Trabajo está destinado exclusivamente a quienes fueron transferidos desde el Potenciar Trabajo y tienen potencial de inserción en el mercado laboral formal.

Acompañamiento Social, en cambio, agrupa a los beneficiarios que no fueron incluidos en el programa anterior y que requieren un acompañamiento más integral por su situación de vulnerabilidad.

Ambos planes apuntan a favorecer la inclusión laboral y fortalecer las competencias de los beneficiarios, aunque con objetivos distintos.

Objetivos del programa Volver al Trabajo

El propósito central del programa es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” que permita mejorar las oportunidades de inserción en el empleo formal.

Los participantes pueden acceder a:

Capacitaciones laborales y certificación de competencias.

Orientación y asistencia en la búsqueda de empleo.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Apoyo al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Además, se promueven acciones de inserción en el trabajo registrado, el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas y la finalización educativa de los beneficiarios.

Cómo buscar empleo si cobrás el ex Potenciar Trabajo

Quienes participan del programa pueden registrarse en el Portal Empleo, la plataforma gratuita del Ministerio de Trabajo que permite crear un perfil laboral, cargar el CV y postularse a ofertas de empleo o capacitaciones.

También está disponible el Programa Fomentar Empleo, orientado a personas de 18 a 64 años que no tuvieron empleo registrado en los últimos tres meses. A través de este plan, los usuarios pueden acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales y oportunidades en empresas privadas.