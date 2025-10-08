Volver al Trabajo es la reversión de Potenciar Trabajo.

Si estabas en el programa Potenciar Trabajo, tenés que saber que el plan relanzado como Volver al Trabajo continúa vigente durante octubre 2025. Te contamos todos los detalles sobre este beneficio de la ANSES dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica.

¿Qué es el programa Volver al Trabajo?

Volver al Trabajo es la nueva denominación del ex Potenciar Trabajo, un programa del Ministerio de Capital Humano implementado a través de ANSES. Está específicamente diseñado para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, con especial foco en quienes carecen de empleo formal.

El objetivo principal del programa es promover la autonomía económica y reducir la dependencia de la asistencia estatal a través del desarrollo de competencias laborales y productivas. Busca que cada beneficiario logre una inserción laboral genuina y sostenida dentro de un plazo de 24 meses.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa está pensado para personas con posibilidades reales de reincorporarse al mercado laboral formal. Para mantener el beneficio, los participantes deben comprometerse a:

Participar activamente en capacitaciones y prácticas formativas

Registrarse en portales de empleo oficiales

Asistir a las actividades de orientación laboral

¿Cuál es el monto que se paga en octubre 2025?

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Capital Humano, el programa Volver al Trabajo contempla un pago mensual de $78.000 durante octubre 2025.

El pago se realiza el quinto día hábil de cada mes, que en octubre 2025 corresponde al martes 7. El dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Cómo te podés inscribir?

Es importante destacar que la inscripción al programa solo está habilitada para quienes ya formaban parte del programa Potenciar Trabajo. Si es tu caso, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web portalempleo.gob.ar y seleccioná la opción "Registrarse" Introducí tu CUIL para verificar si ya estabas registrado en el programa anterior Si tu verificación es aprobada, continuá con los pasos siguientes para completar el inicio de sesión Validá tus datos personales para finalizar el trámite

¿Qué beneficios ofrece el programa?

El programa Volver al Trabajo incluye diversas herramientas de apoyo:

Orientación y asistencia en la búsqueda de empleo

Intermediación laboral con empresas

Capacitaciones con certificación de competencias

Prácticas en entornos laborales reales

Promoción del empleo asalariado registrado

Fomento del trabajo independiente

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas

Si cumplís con los requisitos y ya formabas parte del programa anterior, no dejes de completar tu inscripción para continuar recibiendo este apoyo económico mientras te preparás para reinsertarte en el mercado laboral formal.