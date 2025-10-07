El trámite se hace desde Mi ANSES con tu CUIL y clave social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el proceso de acreditación de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio de $85.000 por cada hijo que asiste a la escuela. Te contamos quiénes pueden cobrarlo, qué documentación presentar y el paso a paso esencial para realizar el trámite online antes de que finalice el año.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2025?

Este beneficio está dirigido específicamente a titulares de las siguientes asignaciones:

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Requisitos específicos por edad y situación

Para hijos sin discapacidad:

Deben tener entre 45 días y 17 años inclusive

Deben estar matriculados y asistir regularmente a establecimientos educativos oficiales

Aplica para niveles inicial, primario y secundario

Para hijos con discapacidad:

No existe límite de edad

Deben asistir a instituciones educativas regulares o especiales

También aplica para quienes reciben apoyo docente particular, participan en talleres protegidos o de formación laboral, o reciben tratamiento de rehabilitación

El certificado escolar debe llevarse a la escuela para sellar.

Paso a paso para tramitar el certificado escolar

Seguí estos simples pasos para gestionar tu beneficio:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Seleccioná la pestaña "Hijos" y luego hacé clic en "Presentar Certificado Escolar" Descargá el formulario PS 2.68 correspondiente a cada hijo Imprimí el documento y llevalo a la institución educativa para que lo completen y firmen Subí una foto del formulario completo through la misma plataforma de Mi ANSES

Fecha límite: Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de este año 2025 para completar este trámite.

¿Cómo verifico si puedo cobrar?

Para confirmar tu situación, ingresá a Mi ANSES y revisá la sección "Mis Asignaciones". Si el sistema indica que el Certificado Escolar no está presentado, deberás completar el proceso mencionado anteriormente para habilitar el cobro.

Importancia de la Ayuda Escolar Anual

Este beneficio tiene como objetivo principal aliviar la carga económica que representa el inicio de clases para las familias argentinas. Los $85.000 por hijo están destinados a colaborar con la compra de útiles, uniformes y todos los elementos necesarios para el ciclo lectivo.

Recordá que este pago es compatible con otros programas sociales que puedas estar recibiendo, como la AUH o las asignaciones familiares. Si tenés varios hijos en edad escolar, podés solicitar el beneficio para cada uno de ellos siguiendo el mismo procedimiento.

No postergues este trámite: asegurate de presentar toda la documentación requerida antes del cierre del año para garantizar el cobro de este importante apoyo económico para la educación de tus hijos.