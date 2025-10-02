Becas Progresar: monto y cuándo cobro en octubre 2025

Becas Progresar: cómo acceder.

Los titulares de las Becas Progresar percibirán el mismo monto en octubre que en los meses anteriores, dado que no hubo actualización de esta prestación educativa. Se trata de un programa del Estado nacional destinado a acompañar a adolescentes y jóvenes en la finalización o continuidad de sus estudios.

ANSES: cuándo pagan becas progresar.

¿Cuál es el monto de las Becas Progresar en octubre 2025?

El monto general de la beca es de $35.000, aunque los beneficiarios reciben acreditados $28.000, ya que el 20% se retiene hasta que el estudiante presente la documentación que certifica la regularidad académica anual.

La única excepción son los alumnos avanzados de la línea Progresar Enfermería, que cobran el 100% del beneficio, es decir, los $35.000 completos.

$28.000 para todas las líneas.

$35.000 para estudiantes avanzados de Enfermería.

Aumento Becas Progresar.

¿Cuándo se cobra la Beca Progresar en octubre 2025?

El pago se realiza durante octubre siguiendo el calendario habitual de la ANSES, que se organiza según la terminación del DNI de cada titular. Las fechas exactas se publican en la página oficial de la ANSES y también pueden consultarse en la app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Qué líneas de Progresar tienen inscripción abierta?

Actualmente, la única convocatoria activa es la de Progresar Trabajo, que permanece abierta desde abril y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025. Las demás líneas (Obligatorio, Superior y Enfermería) ya cerraron sus períodos de inscripción el mes pasado y reabrirán en el próximo llamado oficial.

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar?

Las Becas Progresar, administradas por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, están orientadas a acompañar a los jóvenes y adultos en sus trayectorias educativas. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con una serie de requisitos que garantizan que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan: