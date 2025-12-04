Representantes Irán asistirán al sorteo del Mundial tras amenaza de boicot por problemas de visado

Sorteos del torneo de playoffs de la Copa del Mundo y del playoff europeo

Una delegación iraní asistirá el viernes al sorteo del Mundial 2026, después de que en un principio dijeran que boicotearían la ceremonia en Washington por asuntos de visados, informó el jueves la prensa local.

Aunque se habían solicitado nueve visados para la delegación, el portavoz de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Amir Mehdi Alavi, fue citado diciendo que Estados Unidos había concedido cuatro visados, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei.

A Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, no se le concedió visado.

Estados Unidos aplica desde hace tiempo estrictas restricciones de visado a los iraníes por motivos políticos y de seguridad.

Sin embargo, la FFIRI ha decidido enviar a Ghalenoei y a Omid Jamali, jefe del departamento de relaciones internacionales de la federación, para que asistan al sorteo, de acuerdo a los reportes.

No fue posible contactar de inmediato con la FFIRI para obtener un comentario.

Irán disputará su cuarto Mundial consecutivo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Con información de Reuters