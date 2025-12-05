Dónde es la sede y estadio de la final del Mundial 2026

Se viene un nuevo mundial.

Falta poco para que la espera se termine. Parece ayer cuando la Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, levantaba su tercer mundial en toda su historia. Una verdadera epopeya después de una larguísima espera que tuvo sus frutos. Pero el paso del tiempo es inexorable y llegó una nueva edición del torneo más importante, que en esta ocasión tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.

El mundial 2026 albergará a 48 equipos por primera vez en su historia, que jugarán en 16 sedes distintas. De todas estas, la gran mayoría serán en Estados Unidos, país que ya supo ser organizador de la competencia en 1994, cuando Brasil logró consagrarse por cuarta vez y tras 24 años de espera. Dos serán de Canadá y tres estadios de México, que por tercera vez recibe un mundial, después de 1970 y 1986, cuando se consagraron la Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Maradona.

En dónde es la final del mundial 2026

La final del mundial 2026 se jugará en el estado de Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York. El lugar elegido es el Metlife Stadium, que alberga 82.500 lugares. El estadio sustituyó al antiguo Giants Stadium que fue construido en 1976, y se edificó en el espacio que ocupaba el estacionamiento del antiguo estadio. El Metlife Stadium es sede de dos equipos de la National Football League: los New York Giants y los New York Jets.

El Metlife Stadium por fuera.

Una de sus características más llamativas es la capacidad de iluminar sus paneles exteriores en diferentes colores. Al igual que el Allianz Arena de Múnich, cuando juegan los Giants, el estadio se ilumina de azul, y cuando los Jets están en acción, se tiñe de verde. En este lugar se jugó la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG, que terminó con goleada 4 a 0 para los "blues" y tuvo la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump.

Todas las sedes del mundial 2026