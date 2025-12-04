Crisis sin fin en Jujuy: cientos de familias se volcaron al comercio ambulante para sumar ingresos

La crisis económica en la provincia de Jujuy parece no tener piso, por lo que los comerciantes deben buscar alternativas para hacerle frente a las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir. El director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rubén Tabarcachi, confirmó que la capital jujeña atravesó "un pico de descontrol" en materia de vendedores ambulantes.

El modelo de ajuste del gobierno de Milei, que es replicado por Sadir en su territorio, pulveriza el poder adquisitivo y obliga a las familias a tener más fuentes de ingresos. Esto se refleja en una en el aumento del pluriempleo: "El espacio público es para quienes más lo necesitan, pero también entendemos que hay familias que, aun teniendo un trabajo o cobertura médica, están pasando por dificultades por temas de salud, educación de los hijos u otras situaciones. En esos casos podemos hacer excepciones, siempre fundamentadas por el área social", señaló.

El funcionario aseguró que durante el año se registraron múltiples intentos de ocupación de lugares no permitidos, especialmente en el centro capitalino. "Hubo mucha entrada de rubros no permitidos, como la venta de artículos 2 por 1500. Algunos intentaron tomar la peatonal, el Parque San Martín y distintos puentes y arterias", detalló.

Por otra parte, Tabarcachi remarcó que el proceso de empadronamiento no solo sirve para asignar permisos, sino también para avanzar en la formalización del sector. "Cada comerciante tendrá un expediente digital. Estamos camino a la digitalización total, con carnet y lectura de datos, vencimientos, pagos y documentación adjunta", aseguró en declaraciones para Somos Jujuy.

Si bien alrededor de 4.500 personas se empadronaron, aclaró que no todas reciben permiso, ya que solo se otorga uno por grupo familiar. El director señaló que "esto permite ordenar, saber qué familia tiene permiso, qué rubro explota y dónde quiere trabajar".

Luego, indicó que uno de los desafíos más grandes continúa siendo la resistencia de algunos vendedores informales a dejar el microcentro. "Todos quieren comercializar en el centro. Batallamos contra la informalidad porque genera competencia desleal con los comerciantes que pagan tributos, alquileres y empleados", afirmó.

Comerciantes jujeños alertan por una fuerte caída de las ventas: "Es difícil para todos"

La preocupación crece entre los comerciantes de la Quebrada Humahuaca, quienes aseguran que las ventas están prácticamente paralizadas en un contexto donde noviembre y diciembre ya representan meses tradicionalmente de baja afluencia turística. "Todo es difícil para todos", advirtieron desde el sector.

Desde hace meses, el nivel de actividad está amesetado, con un consumo masivo que sigue en retroceso, salarios planchados, destrucción de empleo formal y una industria y construcción que continúan en caída. Romina, comerciante de Purmamarca, describió el panorama y señaló que pese a que "los precios se han mantenido, las ventas son bajas”. La mujer explicó que muchos productos dependen de las importaciones provenientes desde Bolivia y Perú, lo que los vuelve sensibles a los movimientos del dólar, aunque, incluso con aumentos moderados, “la gente no compra porque no hay plata”.

La caída también se relaciona con la situación económica general: “La inflación que tanto habla el Gobierno no se ve reflejada en ingresos. A nosotros nos suben los alquileres, los impuestos, los insumos, y muchos comerciantes pagan empleados”, afirmó la comerciante en diálogo con Somos Jujuy.

Mientras el presidente Milei festeja la baja de la inflación, la realidad marca que el aumento sostenido de los precios se acelera, el consumo entró en una nueva etapa en la que los ciudadanos empezaron a resignar servicios y actividades y pasaron de una actitud de prudencia al padecimiento.

La preocupación no es solo local. Según comentó Romina, proveedores que recorren otros destinos del país describen un escenario similar: “Nos dicen que en el sur, en Tucumán o Salta tampoco se vende como antes. Todo ha bajado, no solo el rubro turístico”.