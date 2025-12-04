A un año de su detención cómo sigue la causa contra Kueider

A un año de ser detenido por querer ingresar a Paraguay con más de US$ 200 mil sin declarar, el exsenador entrerriano Edgardo Kueider cumple prisión domiciliaria en un departamento de Asunción a la espera del juicio por contrabando y una posible extradición a la Argentina. Será un juicio oral y público que tiene fecha para el 20 de abril de 2026.

La pena máxima prevista por el delito que se lo acusa es de dos años y medio, aunque podría ser sólo una multa si no llega a ser una sentencia con prisión preventiva. Tanto Kueider como su acompañante y secretaria de su despacho en el Senado, Iara Guinsel Costa, fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez por haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron poco más de US$ 211 mil, 640 mil guaraníes y cerca de $4 millones. El dinero lo llevaba en distintos bolsos y mochilas que transportaba dentro del Chevrolet Trailblazer en el que viajaba desde Foz do Iguazú, Brasil, hacia Ciudad del Este, Paraguay.

Al trascender el caso se generó un cimbronazo en la política local y pocos días después, fue expulsado de la Cámara Alta por una amplia mayoría de 61 votos a favor, con solo una abstención y cinco votos negativos.

Tras la imputación por contrabando, tanto a Kueider como Costa fueron beneficiados con el arresto domiciliario en un departamento de lujo de Asunción. Sin embargo, tuvieron que mudarse a principios de febrero a otro inmueble también en la capital Paraguaya, donde aguardan el juicio en su contra.

Qué otras causas recaen sobre Kueider

En paralelo, Kueider enfrenta en Argentina dos causas por enriquecimiento ilícito. Una se tramita en Concordia y analiza su patrimonio desde 1999, cuando fue electo concejal; mientras que otra está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, y se originó en 2017, a partir de la causa Securitas.

Había sido elegido en 2019 como senador de Entre Ríos con el 45,46% de los votos por la lista del Frente de Todos, pero en febrero de 2023 se separó del bloque para crear Unidad Federal junto a los senadores Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Desde su banca, fue uno de los legisladores que se desligó del bloque peronista y le dio un apoyo clave para que el gobierno de Javier Milei pueda aprobar proyectos como la Ley Bases y el Paquete Fiscal, entre otras iniciativas.